Po novih izraelskih napadih v Siriji narašča napetost z Iranom

Izraelska letala so ponoči napadla več vojaških ciljev v Siriji, s čimer so po navedbah izraelske vojske odgovorila na iranske raketne napade na izraelske sile na Golanu. Sirski mediji so poročali, da je sirska vojska sestrelila na desetine izraelskih raket. Gre za veliko zaostritev napetosti v regiji.