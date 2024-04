Po napadu z nožem v cerkvi pet najstnikov obtožili terorističnih kaznivih dejanj

Avstralske oblasti so v okviru preiskave nedavnega napada z nožem v cerkvi v predmestju Sydneyja pet najstnikov obtožile terorističnih kaznivih dejanj, je danes sporočila avstralska zvezna policija. Trije med njimi so obtoženi sodelovanja pri načrtovanju terorističnega dejanja, dva pa posedovanja nasilnega ekstremističnega gradiva.

Osumljenci so stari od 14 do 17 let, poročajo tuje tiskovne agencije.

Obtožbe sledijo protiterorističnim racijam organov pregona na območju Sydneyja, med katerimi so preiskali 13 lokacij in aretirali sedem mladoletnikov. V operaciji je sodelovalo več kot 400 policistov in pripadnikov avstralske varnostno-obveščevalne službe (ASIO).

Gre za sodelavce 16-letnika, ki je v cerkvi izvedel napad z nožem

Po navedbah policije so osumljenci versko motivirani mladoletniki in del širše mreže sodelavcev 16-letnika, ki je prejšnji teden izvedel napad z nožem v cerkvi v predmestju Sydneyja. Policija je napad obravnavala kot teroristično dejanje, storilec pa ji je bil poznan od prej, a ni bil na nobenem seznamu morebitnih teroristov.

Razglasitev kaznivega dejanja za terorističnega policiji sicer omogoča, da preišče, ali je oseba delovala sama ali je bila del širše mreže.

Incident v cerkvi se je zgodil le dva dni po napadu z nožem v nakupovalnem središču v Sydneyju, v katerem je 40-letnik, ki naj bi imel duševne motnje, ubil šest ljudi, več pa jih ranil. Policija ga je ustrelila.