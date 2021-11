Po napadu z avtomobilom umrl še osemletni deček, poškodovanih 62 ljudi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osumljeni Darrell Brooks mlajši je bil v torek uradno obtožen za pet namernih ubojev v oteževalnih okoliščinah, zaradi česar mu v primeru obsodbe neposredno grozi dosmrtni zapor. Obtožnico bodo razširili še s torkovo žrtvijo.

Deček, ki je za posledicami napada umrl v torek, se je parade udeležil s svojim 12-letnim bratom, ki je bil prav tako poškodovan, a je že zapustil bolnišnico.

Obtoženi jokal na sodišču

Brooks mlajši je med branjem obtožnice na sodišču jokal. Sodišče mu je odmerilo pet milijonov dolarjev varščine, ki je ne bo mogel plačati, zato bo sodni proces dočakal v zaporu. Foto: Reuters

Šef policije v Waukeshi, predmestju Milwaukeeja, Dan Thompson je v torek ponovil, da je Brooks mlajši v nedeljo pred policijo bežal s prizorišča družinskega spora.

Z vozilom je pripeljal do ulice, kjer je potekala tradicionalna božična parada, prebil policijsko zaporo, zapeljal med udeležence parade in se ni ustavil. Ujeli so ga kasneje pri hiši, kjer je lastnika prosil za telefon, da pokliče prevoz.

Eden od policistov ga je skušal ustaviti z udarjanjem po pokrovu motorja, drugi policist pa je proti njemu trikrat ustrelil, a ga ni zadel.

Brooks mlajši je bil od leta 1999 obtožen najmanj 12 kaznivih dejanj, vendar je bil na prostosti.

Brooks mlajši je v nedeljo bežal pred policijo, ker je bil na prostosti po plačilu tisoč dolarjev varščine in bi ga nemudoma vrnili v zapor, če bi ga ujeli pri kaznivem dejanju. V začetku novembra je po prepiru s svojim avtomobilom na bencinski črpalki namerno povozil žensko, ki je končala v bolnišnici. Foto: Reuters