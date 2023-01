Hrvaška komisija za preprečevanje korupcije bo raziskala, kako je minister Oleg Butković dobil vstopnice za novoletni koncert Dunajskih filharmonikov.

Na ministrstvu trdijo, da je bil minister na Dunaju zasebno s prijateljem, ki je zagotovil vstopnice, a ob tem navajajo, da je minister prijatelju dal denar za vstopnico. Kako se je Butkovićev prijatelj, zagrebški odvetnik, dokopal do vstopnic, ki jih je za ta dogodek običajno zelo malo, ne želijo razkriti, še piše Dnevnik.hr.

Minister: Šlo je za "zasebni angažma"

Minister je za hrvaško televizijo N1 povedal, da je šlo za "zasebni angažma", da prijatelja pozna že 20 let in da ga o podrobnostih nakupa vstopnic ni spraševal.

"Nam kot komisiji je pomembno, da lahko dokažemo, da si je katerikoli funkcionar sam plačal to vstopnico. Kot vemo, obstaja nekakšna omejitev. Dovoljeno je darilo v vrednosti 500 kun, in to samo darilo za 500 kun, kar je 66,34 evra, nič gotovine," so poudarili na komisiji.