Po dramatični eksploziji letalskega motorja potnico potegnilo k oknu

Letalo boeing 737 ameriške letalske družbe Southwest, ki je bilo na poti iz New Yorka v Dallas, je danes zasilno pristalo v Philadelphii, potem ko je kmalu po vzletu razneslo levi motor. Deli motorja so razbili eno od letalskih oken, da je eno od potnic skoraj posesalo iz letala. Sopotnikom jo je uspelo potegniti nazaj v kabino.

Eksplozija se je zgodila na višini približno 10 tisoč metrov, nato pa je začelo letalo hitro izgubljati višino, dokler ga pilot ni stabiliziral na višini okoli tri tisoč metrov.

Zračni pritisk je potnico potegnil proti oknu, rešili pa so jo sopotniki in jo izvlekli na varno, dokler se pritisk v kabini in zunaj ni izravnal.

CRAZY PHOTO: Southwest Airlines flight makes emergency landing in Philadelphia after reported fire and explosion that came from one of the plane's engines



Posadka naj bi se odzvala učinkovito in profesionalno, preplašeni potniki pa so se že začeli poslavljati od svojcev, ker so bili prepričani, da ne bodo preživeli.

Posadka jim je naročila, naj se pripravijo na trk, a je pilotu uspel varen pristanek. Žensko so odpeljali v bolnišnico, preostali potniki in člani posadke pa so letalo zapustili sami.

Preiskava nesreče letala, na katerem je bilo 143 potnikov in pet članov posadke, se je že začela.

Težave Southwestovega letala tudi v soboto

Southwest je sicer imel težave z enim od svojih potniških letal že v soboto. Letalo, ki je bilo na poti iz Fort Lauderdala na Floridi proti New Orleansu, je zajela huda nevihta in pilot je moral opustiti poskus pristanka.

Pilot naj bi s plovilom manevriral med strelami, preden je odnehal in letalo usmeril proti Panama Cityju na Floridi. Potniki so prišli na cilj s štirimi urami zamude.

V ponedeljek zvečer je imela težave z letalom boeing 737 tudi družba United. Zaradi tehnične okvare je bilo prisiljeno zasilno pristati v mestu Dover, vendar poškodb ali hujših težav ni bilo.