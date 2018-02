Plenković v Bruslju pri Junckerju, tema pogovorov tudi arbitraža

Hrvaški premier Andrej Plenković se bo v Bruslju udeležil delovnega kosila kolegija Evropske komisije ter se sestal s šefom komisije Jean-Claudom Junckerjem in predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom. Po pričakovanjih bo med temami pogovorov tudi arbitražna odločba o meji med Slovenijo in Hrvaško.

Andrej Plenković se v Bruslju po oceni poznavalcev ne bo mogel izogniti pogovorom o arbitraži. Foto: STA

Voditelji držav članic se pogosto udeležijo kolegija komisije, včasih s celotno vlado v sklopu priprav na šestmesečno predsedovanje Svetu EU.

Pred Andrejem Plenkovićem je bil gost kolegija romunski predsednik Klaus Iohannis, v preteklih letih pa med drugimi tudi nemška kanclerka Angela Merkel. Slovenski premier se kolegija še ni udeležil.

Arbitraži se ne bodo mogli izogniti

Tudi tokratno kosilo kolegija s Plenkovićem, ki ga v Bruslju spremljata zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić in ministrica za gospodarstvo Martina Dalić, bo med drugim priložnost za priprave na predsedovanje Hrvaške v prvi polovici leta 2020. Sicer pa naj bi bilo kosilo osredotočeno na prihodnost Evrope ter priprave na vrh EU 23. februarja, pravijo v komisiji.

Vprašanja arbitražne odločbe o meji med Slovenijo in Hrvaško v komisiji sicer ne omenjajo izrecno, vendar je malo verjetno, da ne bi bilo odprto, sploh na dvostranskem srečanju Plenkovića z Jean-Claudom Junckerjem, ki bo sledilo delovnemu kosilu kolegija.

Hrvaški premier in šef komisije, ki sta člana evropske desnosredinske politične družine, bosta imela tudi skupno novinarsko konferenco.

Po Junckerju bo Plenkovića sprejel Tusk

Pred kosilom s kolegijem se bo Plenković sestal s predsednikom Evropskega sveta. V tiskovni službi Donalda Tuska o sestanku pravijo le, da bodo to posvetovanja pred neformalnim februarskim vrhom Unije, ki bo razpravljal o prihodnjem večletnem evropskem proračunu in institucionalnih zadevah. Vprašanja arbitražne odločbe o meji med Slovenijo in Hrvaško medtem ne komentirajo.