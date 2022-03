Plenković napovedal rekonstrukcijo vlade

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Andrej Plenković o podrobnostih rekonstrukcije vlade ni hotel govoriti, tako da niso znana ne imena ministrov, ki naj bi jih zamenjal, ne njihovo število in ne točen datum.

Premier Andrej Plenković o podrobnostih rekonstrukcije vlade ni hotel govoriti, tako da niso znana ne imena ministrov, ki naj bi jih zamenjal, ne njihovo število in ne točen datum. Foto: Guliverimage

Hrvaški premier Andrej Plenković je v torek napovedal rekonstrukcijo vlade, ni pa razkril, koliko ministrov in katere bo zamenjal. Širšo rekonstrukcijo vlade sicer načrtuje za prihodnji mesec, najverjetneje okoli velikonočnih praznikov, zanjo pa ima polno podporo HDZ in vladajoče koalicije.

Premier Andrej Plenković je zeleno luč za rekonstrukcijo vlade prejel v torek na skupni seji članov predsedstva, nacionalnega sveta in poslanskega kluba HDZ v Karlovcu.

"Menim, da je v okoliščinah, v katerih je Hrvaška, dobro narediti nekaj sprememb, določenih osvežitev, okrepiti vlado in reševati probleme z novo vnemo in energijo," je po sestanku organov stranke povedal Plenković.

Imena in število zamenjanih ministrov ni znano

O podrobnostih rekonstrukcije vlade ni hotel govoriti, tako da niso znana ne imena ministrov, ki naj bi jih zamenjal, ne njihovo število in ne točen datum. Plenković je dejal le, da se bo to zgodilo, "ko se bodo odločili, da se bo zgodilo".

Več o okvirnem datumu rekonstrukcije vlade je razkril podpredsednik HDZ in župan osiješko-baranjske županije Ivan Anušić. Povedal je, da je ta načrtovana za naslednji mesec, najverjetneje okoli velikonočnih praznikov. Po njegovih besedah bo prišlo do resnih sprememb v vladi, takoj ko se zedinijo o vseh imenih.

Hrvaški mediji pri tem omenjajo ministrico za regionalni razvoj in sklade EU Natašo Tramiščak in ministra za gospodarstvo Zdravka Čorića. Čorić naj bi izjavil, da si ne želi biti več v vladi, Tramiščakova pa je Plenkovićevo nejevoljo vzbudila pred časom, ko je šele iz medijev izvedel, da so ji grozili.

Plenković je sicer zatrdil, da nima težav z nobenim od njiju. Za Čorića je v torek po seji povedal, da je bil eden "najaktivnejših in najagilnejših udeležencev sestanka parlamentarne večine". Za Tramiščakovo pa je dejal, da so odnosi z njo zelo dobri, čeprav bi za grožnje moral izvedeti takoj.

"Mi smo demokratična stranka, ki dopušča vse normalne oblike komunikacije. To je situacija, za katero bi mi bilo ljubše, da bi zanjo izvedel, takoj ko se je pojavila, ne pa da sem izvedel nekaj mesecev kasneje, iz medijev," je dejal. Dodal je, da bo grožnje preiskala policija in da jih tako kot ministrica tudi sam dobiva neprestano.

Plenković ima polno podporo vladajoče koalicije

Podpredsednik vlade, notranji minister in visok član HDZ Davor Božinović je po sestanku vodstva stranke za medije izjavil, da ima Plenković polno podporo vladajoče koalicije in strankarskih teles HDZ za rekonstrukcijo vlade. Ta je za Plenkovića, ki je hkrati predsednik HDZ, še posebej pomembna zaradi okoliščin, v katerih se je zaradi vojne v Ukrajini znašla Hrvaška.

"Evropa se spopada z največjimi izzivi po drugi svetovni vojni, imamo vojno, ki je le nekaj ur vožnje od Zagreba, begunski val, ki še ni dosegel vrhunca. Na Hrvaškem smo presegli število 11.000 ukrajinskih beguncev, na Poljskem pa jih je 2,5 milijona. To so dogodki, kakršnih še ni bilo," je pojasnil Božinović.