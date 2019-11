Plenković: Hrvaška bo evro uvedla jeseni 2024

Vstop Hrvaške v območje evra je tako kot pridružitev schegenskemu območju strateški cilj hrvaške vlade. Hrvaški premier Andrej Plenković se je do zdaj izogibal natančnejšim ocenam, kdaj naj bi Hrvaška poslala v zgodovino kuno in uvedla skupno evropsko valuto.

Plenković pričakuje, da bodo evro uvedli jeseni 2024

Med nagovorom na današnji konferenci o vplivu uvedbe evra na hrvaško gospodarstvo je poudaril, da evro kot uradno valuto na Hrvaškem načrtujejo do konca mandata prihodnje vlade. Redne parlamentarne volitve na Hrvaškem je mogoče pričakovati jeseni 2020, kar pomeni, da je v normalnih političnih okoliščinah govora o jeseni 2024.

Kot najbolj zgodnji rok za uvedbo evra je omenil januar 2023, kar bo odvisno predvsem od izpolnjevanja kriterijev v okviru evropskega mehanizma fiksnih deviznih tečajev do evra ERM II. Hrvaška je članicam območja evra, Danski in ustanovam EU pismo o nameri za vstopu v ERM II poslala julija letos. Vstop v mehanizem pričakuje v drugi polovici leta 2020, ko bo Hrvaška sklenila šestmesečno predsedovanje Svetu EU. Povprečno obdobje sodelovanja v ERM II je od dve leti in pol do treh let.

Prebivalci Hrvaške imajo že dlje časa večino prihrankov v evrih

Plenković je danes spet opozoril tudi na nekatere ekonomske prednosti uvedbe evra, kot sta trajna odprava valutnih tveganj za gospodarstvo ter znižanje stroškov zadolževanja podjetij in državljanov. Poudaril je, da bo uvedba skupne evropske valute na Hrvaškem pripomogla tudi h krepitvi blagovne menjave in konkurenčnosti gospodarstva.

Dejal je, da je Hrvaška "najbolj evroizirana" od vseh članic EU, ki niso del območja evra. Prebivalci Hrvaške imajo že dlje časa večino prihrankov v evrih, tudi v vsakdanjem življenju pa izražajo vrednosti in računajo v evropski valuti. Evrski bančni depoziti na Hrvaškem v preteklih desetih letih pomenijo povprečno več kot tri četrtine vseh denarnih vlog prebivalstva.

Poleg tega je 46 odstotkov vseh posojil prebivalcev v kunah z valutno klavzulo, 58 odstotkov hrvaškega izvoza gre na območje evra, 56 odstotkov vseh turističnih prenočitev pa prispevajo turisti, ki so s tega območja. Približno polovica bančnih naložb je tudi v evrih, je še povedal hrvaški premier.