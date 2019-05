Pjongjang po navedbah Seula znova izstrelil izstrelka

Zdi se, da je Pjongjang izstrelil dve raketi kratkega dosega, ki sta poleteli 270 in 420 kilometrov, je navedla južnokorejska vojska. Že pred tem so sporočili, da so bili izstrelki izstreljeni iz raketnega oporišča Sino-ri na severu države proti vzhodu. Vse, kar od tam izstrelijo proti vzhodu, pred pristankom v morju preleti Korejski polotok.

Izstrelitev le dan po prihodu odposlanca ZDA v Seul

Do izstrelitve je prišlo zgolj nekaj ur po prihodu posebnega odposlanca ZDA za Severno Korejo Bieguna v Seul, kjer se je danes že sestal s svojim južnokorejskim kolegom Li Do Hunom. V petek ima na programu še srečanje z južnokorejskima ministroma za zunanje zadeve in združitev. To je Biegunov prvi obisk v Južni Koreji po februarskem vrhu predsednika ZDA Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Jong Una v Vietnamu, ki se je končal brez dogovora.

Severna Koreja sporoča, da ni zadovoljna s humanitarno pomočjo

Po navedbah raziskovalca s korejskega inštituta za narodno združitev Hong Mina Severna Koreja z današnjo izstrelitvijo sporoča, da ni zadovoljna s humanitarno pomočjo, o kateri razmišlja Južna Koreja. Sporoča še, da želi v zameno za denuklearizacijo varnostna zagotovila, je dodal.

Južna Koreja poziva sosedo, naj se vzdrži dejanj, ki vodijo k napetostim

Južna Koreja je v prvem odzivu posvarila Pjongjang, naj se vzdrži dejanj, ki bi zaostrila napetosti na polotoku. Trump pa je izrazil prepričanje, da Kim ne bi prelomil obljub, ki mu jih je dal, in da ne bi storil ničesar, kar bi lahko ogrozilo pot Severne Koreje do boljših odnosov z ZDA in normalizacije gospodarskih razmer. Izrazil je še prepričanje, da bodo dosegli dogovor, in s tem nakazal na pogovore o denuklearizaciji Severne Koreje, ki so trenutno v slepi ulici.