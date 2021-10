Philip Morris predstavlja cepivo proti covid-19 iz tobakovca

Kanadsko farmacevtsko podjetje Medicago, v katerem ima tobačni velikan Philip Morris četrtinski lastniški delež, bo kmalu na trg poslalo prvo cepivo proti covid-19, narejeno iz rastlin oziroma iz rastline, ki sodi v rod tobakovcev in je iz družine razhudnikov, poroča Financial Times. Novo cepivo bodo najprej poslali na kanadski trg, če bo seveda regulator zdravil dal zeleno luč. V podjetju napovedujejo, da bodo s postopkom odobritve začeli še letos, kar pomeni, da bi lahko cepivo bilo na voljo ljudem že v začetku prihodnjega leta.

Brez stranskih učinkov?

V podjetju trdijo, da cepivo nima stranskih učinkov. Medicago sicer v različnih državah na prostovoljcih že preizkuša cepivo. Testiranja cepiva, ki so torej že v zadnji, tretji fazi, potekajo v ZDA, Kanadi, Braziliji, Argentini in Mehiki, vanje pa je vključenih 24 tisoč ljudi. Podjetje je še napovedalo, da bo kmalu začelo testiranje tudi na Japonskem. Do marca prihodnje leto namreč želijo to cepivo poslati japonskemu regulatorju zdravil v preverbo.

Cepivo iz rastlin?

Zakaj so se Kanadčani, ki so sicer v večinski lasti japonskega farmacevta Mitsubishi Tanabe Pharma, odločili za izdelavo cepiva, ki temelji na rastlinah? Prednosti je po besedah strokovnjakov, ki so cepivo komentirali za Financial Times, več. Od hitrejše in cenejše proizvodnje (rastline rastejo hitro in poceni) do cenejšega transporta in hranjenja takih cepiv. Mnogi so sicer ob tem opozorili, da bo glavni izziv podjetja Medicago ljudi prepričati, da uporabijo njihovo cepivo. Podjetje do zdaj ni na trgu predstavilo še nobenega cepiva, prav tako pa do zdaj še ni bilo odobreno nobeno cepivo iz rastlin.