Pelosijeva bi po okužbi odstavila Trumpa

Nancy Pelosi je dejala, da mora ameriški predsednik Donald Trump po okužbi z novim koronavirusom razkriti več informacij o svojem zdravju, še posebej duševnem, pri čemer je izpostavila nenavadne zapise na Twitterju, zaradi katerih je že namignila, da na Trumpove možgane vplivajo steroidi, s katerimi ga zdravijo zaradi bolezni covid-19.

Pelosijeva je po poročanju STA še posebej izpostavila Trumpove tvite o zaustavitvi pogajanj o novem proračunskem svežnju pomoči zaradi pandemije covid-19. Prebivalci ZDA morajo vedeti, kdaj natančno se je Trump okužil, je dejala predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa.

25. amandma k ameriški ustavi omogoča vladi ali kongresu, da posreduje in predsednika odstrani s položaja, če ni več sposoben opravljati svojih dolžnosti. Trump se je na pobudo Pelosijeve odzval na Twitterju. "Nora Nancy je tista, ki jo je treba opazovati. Ne kličejo je nora za prazen nič," je tvitnil ameriški predsednik.

Trump se je na pobudo Pelosijeve odzval na Twitterju: "Nora Nancy je tista, ki jo je treba opazovati. Ne kličejo je nora za prazen nič." Foto: Getty Images

Trump je v torek republikancem naročil, naj se nehajo pogajati o svežnju pomoči, kasneje pa spet tvitnil, da se je pripravljen pogajati o delih svežnja, vmes pa so borzni tečaji padli in spet narasli. V sredo je nato ukazal, naj se vsi republikanci vrnejo k pogajanjem, to pa je ponovil tudi v četrtek, poroča STA.

Trump zahteva aretacije Obame, Bidna, Clintonove in drugih

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo na Twitterju pravosodnega ministra Billa Barra spraševal, kje so aretacije Baracka Obame, Joeja Bidna in Hillary Clinton, ker so leta 2016 domnevno vohunili za njegovo predsedniško kampanjo. Na televiziji Fox News je Trump kritiziral pravosodnega ministra Barra in celo državnega sekretarja Mika Pompea.

Od obeh je zahteval ukrepanje proti vrhu vlade prejšnjega ameriškega predsednika Baracka Obame. "Če Barr ne bo obtožil ljudi za največji politični zločin v zgodovini države, potem ne bomo zadovoljni, razen če zmagam. Ker ne bom pozabil. Te ljudi je treba obtožiti. To so ljudje, ki so vohunili za mojo kampanjo," je sporočil Trump.(STA)