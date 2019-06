Peking proteste v Hongkongu označil za izgrede

Peking je množične proteste v Hongkongu, ki so izbruhnili proti zakonu o izročanju osumljencev Kitajski, označil za izgrede in podprl odgovor tamkajšnjih oblasti. Te so v sredo proti protestnikom napotile protiizgredniško policijo, ki je v posredovanju uporabila solzivec in gumijaste izstrelke.

Spopadi med protestniki in policijo so izbruhnili v sredo popoldne, ko se je iztekel rok, ki so ga protestniki vladi postavili za umik spornega zakona. Blokirali so ceste in ohromili promet v mestu, ko so skušali vdreti v zgradbo parlamenta, pa jih je policija ustavila. Protestniki so nato začeli v policiste metati različne predmete, policija pa je odgovorila z gumijevkami, solzivcem in tudi gumijastimi naboji.

Največji protest od vrnitve kolonije Kitajski

Sporni zakon, ki bi omogočal izročanje osumljencev celinski Kitajski, je naletel tudi na kritike mednarodne skupnosti. Posnetki sredinih spopadov pa so povzročili precejšnjo zaskrbljenost, zlasti ob posnetkih, na katerih policisti pretepajo neoborožene protestnike. Ranjenih je bilo najmanj 79 ljudi, od tega dva huje. Šlo je za ene največjih političnih protestov od vrnitve te nekdanje britanske kolonije Kitajski leta 1997.

Peking: Uporaba sile je bila upravičena

A v Pekingu menijo, da je bila uporaba sile upravičena. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Geng Shuang je dejal, da protesti "spodkopavajo stabilnost Hongkonga". "Kar se je dogajalo na območju Admiralty, ni bil miren shod, ampak organizirani izgredi," je dejal Geng. "Podpiramo odziv hongkonških oblasti na situacijo v skladu z zakonodajo," je še dodal.

Kritika na račun EU

Geng je poleg tega kritiziral Evropsko unijo zaradi "napačnih in neodgovornih" ocen spornega zakona. Zavrnil je "vmešavanje v povsem notranje zadeve Kitajske". EU je namreč pozvala Kitajsko k spoštovanju "temeljnih pravic Hongkonžanov do zborovanja in izražanja". Prav tako je kritizirala sporni zakon in podprla protestnike v Hongkongu pri njihovih pomislekih. Zakon ima namreč po ocenah EU "potencialno daljnosežne posledice za Hongkong in njegove prebivalce, za EU in tuje prebivalce, pa tudi za zaupanje v gospodarstvo Hongkonga".

Voditelji protestnikov v Hongkongu sicer ne nameravajo odnehati. Pozvali so k novim množičnim protestom v nedeljo, za ponedeljek pa k splošni stavki v mestu.