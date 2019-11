Pariz s slovesnostmi zaznamuje četrto obletnico terorističnih napadov

V Parizu se danes s slovesnostmi spominjajo 130 smrtnih žrtev, ki jih je zahteval niz terorističnih napadov pred natanko štirimi leti. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob tem Francoze pozval, naj ne pozabijo obljube, da bodo ostali enotni in tako ne bodo pustili zmagati tistim, ki so zagrešili te napade.

Pred štirimi leti je devet moških izvedlo usklajene napade na več prizoriščih francoske prestolnice in bližnjega Saint-Denisa. V večernih urah so z eksplozivom in avtomatskimi puškami napadli ljudi, zbrane v restavracijah, na nacionalnem stadionu in v koncertni dvorani. Ubitih je bilo 130 ljudi, še 350 je bilo ranjenih.

Odgovornost je prevzela džihadištična skupina Islamska država

"Spomnimo se obljube, ki smo si jo dali: ostanimo povezani, da ne bi nikoli pustili zmagati tistim, ki so to naredili. Danes se spomnimo 13. novembra in njegovih žrtev," je na Twitterju zapisal predsednik Francije Emmanuel Macron.

Slovesnosti v spomin na žrtve so se že zjutraj začele ob nacionalnem stadionu v Saint-Denisu s polaganjem vencev pred ploščo v spomin na Manuela Diasa, ki je umrl v tamkajšnjih eksplozijah. Zbrani, vključno z županom mesta Laurentom Russierjem, pravosodno ministrico Nicole Belloubet in notranjim ministrom Christophom Castanerjem, so se spominu nanj poklonili z minuto molka.

Foto: Reuters Zatem so se po poročanju časnika Le Figaro odpravili v Pariz, kjer so v vzhodnem delu obiskali tamkajšnje kavarne in restavracije, v katerih so napadalci v strelskih napadih ubili 39 ljudi. Dopoldanske slovesnosti so se končale z nagovorom predstavnikov združenj žrtev v mestni hiši 11. pariškega okrožja, kjer je bila pred koncertno dvorano Bataclan tudi spominska slovesnost. V dvorani so napadalci med koncertom ubili 90 ljudi.

Mestni svet Pariza je v torek izglasoval tudi postavitev tako imenovanega vrta spomina, s katerim bi počastili 130 smrtnih žrtev napadov. Na predlog pariške županje Anne Hidalgo je mestni svet na predvečer četrte obletnice soglasno podprl ta "spominski projekt", katerega lokacija sicer še ni določena.

V povezavi z napadi je bilo doslej obtoženih skupno 14 ljudi, izmed katerih jih je 11 v priporu. Med njimi je tudi Salah Abdeslam, edini od preživelih napadalcev, ki je vse od aretacije zavit v molk. Sojenje, ki naj bi bilo eno od najobsežnejših v Franciji doslej, bi se lahko končalo leta 2021, še piše Le Figaro.