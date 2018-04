Papež posvaril kritike svoje odprtosti do migrantov

Papež Frančišek je v danes objavljeni apostolski spodbudi Veselite in radujte se posvaril tiste katolike, ki kritizirajo njegovo odprtost do migrantov in dajejo prednost tradicionalnim etičnim vprašanjem.

Foto: Reuters

"Nekateri katoliki razmere glede migrantov obravnavajo kot drugorazredno vprašanje," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal papež. "Da politik, ki išče glasove, reče kaj takšnega, je razumljivo. Ni pa to razumljivo za kristjana, za katerega je edini primeren odnos, da se postavi v čevlje naših bratov in sester, ki za prihodnost svojih otrok tvegajo življenje," je poudaril.

V svoji tretji apostolski spodbudi, katerih namen je predstaviti smernice za stremljenje katolikov k "svetosti", je izpostavil del Stare zaveze Svetega pisma, v katerem je poziv k sprejemanju tujcev. Ob tem je opozoril, da torej sprejemanje "ni izmišljotina nekega papeža ali trenutna blodnja".

Ponovil tudi odločno nasprotovanje splavu

Ponovil pa je tudi svoje odločno nasprotovanje splavu. "Zaščita nedolžnega bitja, ki še ni rojeno, mora biti jasna, trdna in strastna," je izpostavil in dodal, da so "enako sveta življenja revnih, ki so že rojeni".

Prvih pet let Frančiškovega pontifikata so zaznamovali očitki na račun zahodnih, predvsem evropskih držav, češ da ne naredijo dovolj za sprejemanje migrantov, ki bežijo zaradi vojn ali revščine.

Skozi leta je sicer nekoliko omilil svojo retoriko. Med drugim je dejal, da lahko države gostiteljice same določajo število migrantov, ki jih bodo sprejele, glede na njihove zmogljivosti za sprejem in integracijo tujcev.