Že čez nekaj dni se bodo v Italiji začele zimske olimpijske igre 2026. Papež Leon XIV. je danes to izkoristil za poziv k olimpijskemu premirju. Vendar je upanje na njegov uspeh majhno.

Papež Leon XIV. je le nekaj dni pred zimskimi olimpijskimi igrami v Italiji pozval k olimpijskemu premirju. Ob sklicevanju na številne oborožene spopade po svetu je poglavar katoliške cerkve v svoji nedeljski molitvi pozval odgovorne, naj "postavijo konkretne znake umirjanja razmer in dialoga".

V ZDA rojeni papež je po molitvi zaželel vse najboljše športnikom in organizatorjem, pri čemer je poudaril, da so sodobne olimpijske igre zasnovane na načelu mednarodnega miru, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Uradni začetek v petek

Že 25. zimske olimpijske igre se bodo uradno začele v petek. Gostiteljski mesti bosta Milano in Cortina d'Ampezzo. Sledile jim bodo še paraolimpijske igre.

Vodja 1,4 milijarde katoličanov po svetu je oba zimska športna dogodka več deset tisoč vernikom, zbranim na Trgu svetega Petra, opisal kot "močna znaka bratstva, ki navdihujeta upanje na mir v svetu". Politike je pozval, naj si to vzamejo za zgled.

Ideja o olimpijskem premirju - torej vsaj o premirju med tekmovanji - sega v antiko. Vendar so takšni pozivi le redko uspešni, piše nemška tiskovna agencija dpa. Rusija je leta 2014 - ko je rusko črnomorsko letovišče Soči gostilo igre - napadla ukrajinski polotok Krim, preden je predsednik Vladimir Putin februarja 2022 odredil obsežno invazijo na sosednjo državo.