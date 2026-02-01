Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Nedelja,
1. 2. 2026,
17.39

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
olimpijske igre olimpijske igre 2026 papež

Nedelja, 1. 2. 2026, 17.39

44 minut

Papež Leon XIV. poziva k olimpijskemu premirju

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Papež Leon | Foto Reuters

Foto: Reuters

Že čez nekaj dni se bodo v Italiji začele zimske olimpijske igre 2026. Papež Leon XIV. je danes to izkoristil za poziv k olimpijskemu premirju. Vendar je upanje na njegov uspeh majhno.

Papež Leon XIV. je le nekaj dni pred zimskimi olimpijskimi igrami v Italiji pozval k olimpijskemu premirju. Ob sklicevanju na številne oborožene spopade po svetu je poglavar katoliške cerkve v svoji nedeljski molitvi pozval odgovorne, naj "postavijo konkretne znake umirjanja razmer in dialoga".

V ZDA rojeni papež je po molitvi zaželel vse najboljše športnikom in organizatorjem, pri čemer je poudaril, da so sodobne olimpijske igre zasnovane na načelu mednarodnega miru, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Uradni začetek v petek

Že 25. zimske olimpijske igre se bodo uradno začele v petek. Gostiteljski mesti bosta Milano in Cortina d'Ampezzo. Sledile jim bodo še paraolimpijske igre.

Vodja 1,4 milijarde katoličanov po svetu je oba zimska športna dogodka več deset tisoč vernikom, zbranim na Trgu svetega Petra, opisal kot "močna znaka bratstva, ki navdihujeta upanje na mir v svetu". Politike je pozval, naj si to vzamejo za zgled.

Ideja o olimpijskem premirju - torej vsaj o premirju med tekmovanji - sega v antiko. Vendar so takšni pozivi le redko uspešni, piše nemška tiskovna agencija dpa. Rusija je leta 2014 - ko je rusko črnomorsko letovišče Soči gostilo igre - napadla ukrajinski polotok Krim, preden je predsednik Vladimir Putin februarja 2022 odredil obsežno invazijo na sosednjo državo.

olimpijske igre olimpijske igre 2026 papež
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.