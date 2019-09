Papež bo razglasil 13 novih kardinalov

Papež Frančišek je danes napovedal, da bo 5. oktobra razglasil 13 novih kardinalov. Deset jih je mlajših od 80 let in bodo tako lahko kot člani kolegija kardinalov glasovali za njegovega naslednika. Zavzel se je tudi za dejavnejše ravnanje v smeri preprečevanja nadaljnjih podnebnih sprememb.

Novi kardinali prihajajo iz Severne Amerike, Srednje Amerike, Afrike, Evrope in Azije. Papež na ta način skuša oblikovati manj evropski kolegij kardinalov. Papežev izbor po mnenju vatikanskih strokovnjakov kažejo njegovo posebno skrb za gradnjo mostov z drugimi religijami in za podporo migrantom.

Vernike pozval na spremembo vsakodnevnih navad

Med njimi bosta namreč tudi Michael Czerny iz Češke, ki je odgovoren za migracije za begunce v Vatikanu, in bolonjski nadškof Matteo Zuppi, ki svoj čas v Rimu prav tako namenja delu z beguncem. Med novimi kardinali sta tudi državljana Indonezije in Maroka.

Foto: Reuters Papež se je v današnjem nagovoru dotaknil še pereče tematike okolja. V sporočilu, s katerim je zaznamoval svetovno leto molitve za stvarstvo, je posameznike po vsem svetu pozval, naj svoje vsakodnevne navade spremenijo v smeri zaustavljanja podnebnih sprememb.

"To je čas za razmislek o našem življenjskem slogu in o tem, kako so naše vsakdanje odločitve glede hrane, potovanj, uporabe vode, energije in mnogih drugih materialnih dobrin pogosto nepremišljene in škodljive," je povedal.

Papež je ob tem izrazil podporo dejavnostim mladih aktivistov, ki izvajajo znaten pritisk na institucije, da bi bilo čim več oči uprtih na prihajajoči vrh ZN o podnebnih ukrepih, ki bo 23. septembra v New Yorku.

Papež je sicer danes za 25 minut obtičal v dvigalu in so ga morali reševati gasilci. Zaradi tega je za nekaj minut tudi zamudil na opoldansko molitev. "Moram se opravičiti za zamudo. Bil sem ujet v dvigalu 25 minut. Zmanjkalo je elektrike, ampak so potem prišli gasilci," je povedal Frančišek pred verniki, ki so se zbrali na Trgu svetega Petra v Vatikanu.