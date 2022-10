Panika v Hersonu: množična evakuacija, Rusi se umikajo #vŽivo

241. dan od začetka ruske invazije na Ukrajino. Proruske oblasti v južni ukrajinski regiji Herson, ki si jo je nedavno priključila Rusija, so danes pozvale prebivalce istoimenskega glavnega mesta regije, naj nemudoma zapustijo mesto zaradi napredujoče protiofenzive ukrajinskih sil. Umikanje iz mesta Herson oziroma z zahodnega brega reke Dneper, ki se mu bo pridružila tudi ruska vojska, naj bi pokrivalo več kot 2.000 ruskih vojakov , zvečine tistih, ki so bili v Ukrajino poslani med delno mobilizacijo v Rusiji.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



Proruske oblasti v južni ukrajinski regiji Herson, ki si jo je nedavno priključila Rusija, so danes pozvale prebivalce istoimenskega glavnega mesta regije, naj nemudoma zapustijo mesto zaradi napredujoče protiofenzive ukrajinskih sil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zaradi napetih razmer na fronti, povečane nevarnosti množičnega obstreljevanja mesta in nevarnosti terorističnih napadov morajo vsi civilisti nemudoma zapustiti mesto in prečkati reko Dneper," so na družbenih omrežjih zapisale proruske oblasti v Hersonu.

Ukrajinska protiofenziva v Hersonu se tako uspešno nadaljuje, čeprav po navedbah ukrajinskih virov ruske sile prav tako povečujejo svojo prisotnost v regiji. Že več dni potekajo tudi evakuacije prebivalcev Hersona. Po mnenju Kijeva gre za prisilne deportacije in ne evakuacijo.

Rusija je medtem danes znova izvedla zračne napade na več območjih po celotni Ukrajini, kar je sprožilo alarme po številnih mestih. O napadih in eksplozijah so med drugim poročali v mestu Rivne na severozahodu države, na območju Kijeva in Odese. Ciljali naj bi predvsem energetsko infrastrukturo, posledično iz Ukrajine poročajo o težavah z oskrbo z energijo in vodo.

O zračnih napadih pa so danes poročale tudi oblasti v ruski regiji Belgorod ob meji z Ukrajino. V napadih sta bila ubita dva civilista, je sporočil guverner regije Vjačeslav Gladkov. Po njegovih besedah je ob ukrajinskem obstreljevanju civilne infrastrukture v ruskem mestu Šebekino skoraj 15.000 ljudi ostalo brez elektrike.

Ukrajinski premier Denis Šmigal je danes opozoril, da bi lahko okrnjena oskrba z elektriko in vodo ter težave z ogrevanjem privedle do povečanega števila beguncev, ki bi iz Ukrajine bežali v EU.

Ob tem je zahodne zaveznice zaprosil za mobilno opremo za proizvodnjo električne energije in toplote ter opremo za čiščenje vode. "Gorivo za generatorje je trenutno še vedno na voljo, vendar bo v primeru obsežnih izpadov električne energije in ogrevanja Ukrajina potrebovala več, vključno z uvozom električne energije z Zahoda," je še dejal Šmigal.

Rusija je danes znova izvedla zračne napade na več območjih po celotni Ukrajini, kar je sprožilo alarme po številnih mestih. Ukrajinske oblasti in mediji so med drugim poročali o eksplozijah v mestu Rivne na severozahodu države, na območju Kijeva in Odese, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sistem zračne obrambe je bil aktiviran, so sporočile oblasti v prestolnici. Pet raket, usmerjenih proti Kijevu, je bilo prestreženih, je po navedbah dpa dejal svetovalec ukrajinskega predsedniškega urada Oleksij Arestovič.

Napade na Kijev je potrdil tudi tamkajšnji župan Vitalij Kličko. "Alarmi za zračne napade se nadaljujejo," je zapisal na svojem kanalu na družbenem omrežju Telegram in meščanom svetoval, naj ostanejo v zakloniščih.

Ruska vojska vse pogosteje napada ukrajinsko civilno infrastrukturo, vključno z elektrarnami, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je nedavno dejal, da je bilo uničenih že približno 40 odstotkov energetske infrastrukture v državi.

Viri blizu Kremlja so danes našteli skupno 12 mest in regij, ki so bile napadene, vključno z regijama Dnepropetrovsk in Lvov. Ukrajinske oblasti so medtem znova poročale o težavah z oskrbo z energijo in vodo.

Po navedbah državnega energetskega operaterja Ukrenergo so bili napadi usmerjeni predvsem na energetsko infrastrukturo v zahodnih regijah Ukrajine, uradniki v več ukrajinskih regijah pa so poročali o izpadih električne energije.

Rusi so "izvedli še en raketni napad na energetske objekte glavnih omrežij v zahodnih regijah Ukrajine. Obseg škode je primerljiv s posledicami napada 10. in 12. oktobra ali pa jih lahko celo preseže," je na družbenih omrežjih zapisal Ukrenergo.

Od začetka ruske invazije na Ukrajino se je v Srbijo uradno preselilo 104 tisoč Rusov, poroča Euronews. V enakem obdobju je v Srbijo prebežalo 18 tisoč ukrajinskih beguncev.

Srbija je med Rusi priljubljena predvsem zaradi dejstva, da ne potrebujejo posebnih dovoljenj za bivanje v državi. Srbija je še ena izmed redkih evropskih držav, ki ima vse od začetka ruske agresije odprte letalske povezave z Moskvo in drugimi mesti v Rusiji.

Največ Rusov se je v Srbijo preselilo septembra takoj po najavi Putina o začetku mobilizacije. Le redkokateri Rus je Srbijo uradno zaprosil za azil, prav tako pa od države gostiteljice ne pričakuje socialne pomoči. Večina Rusov ima namreč dovolj denarja, da si lahko privošči življenje v Srbiji tudi brez rednih prihodkov. Večina Rusov se je naselila v Beogradu, kjer posledično v zadnjih mesecih beležijo skokovito rast najemnin za stanovanja.

Pripadniki ruske najemniške vojske Wagner so zgradili dva kilometra dolgo protitankovsko oviro pred mestom Hirske na vzhodu Ukrajine, poroča CNN. Kot razkrivajo satelitski posnetki, so Rusi v skoraj ravni vrsti namestili ovire v obliki piramid, ki so narejene iz cementa. Po poročanju CNN so na nekaterih delih okoli mesta Rusi namestili kar štiri vzporedne linije ovir.

Maxar Technologies has published images of fortifications that mercenaries from the Wagner PMC have built near the occupied town of Gorske in #Luhansk Region.



The images show rows of cement pyramids built on the model of Soviet defensive lines.

Gradnja ovir naj bi se začela že septembra in trajala vse do začetka oktobra. Ruski mediji so obrambno linijo pred mestom poimenovali Wagnerjeva linija. Ta naj bi se na koncu raztezala vse do Krima oziroma naj bi bila dolga 217 kilometrov.

Skupina Wagner je v preteklosti za Kremelj že gradila različne utrdbe. Tako so njeni pripadniki leta 2021 v libijski puščavi po naročilu Putina zgradili za 70 kilometrov zaščitnih jarkov.

Rusija naj bi svojo črnomorsko floto povečala na deset plovil, poroča Kyiv Independent. Med vojaškimi ladjami naj bi bili tudi trije uničevalci z močnimi protizračnimi obrambnimi sistemi.

Inštitut za vojne študije (ISW) se je pridružil mnenju uradnega Kijeva in potrdil napovedi, da bo ruska vojska med umikom iz mesta Herson uničila jez ob mestu Kahovka na reki Dneper. Uničenje jeza bi ukrajinski vojski namreč povzročilo velike težave pri prečkanju reke. Bi pa uničenje jeza pomenilo tudi uničenje več kot 80 naselij, ki bi jih preplavila voda, ki jo jez za zdaj zadržuje.