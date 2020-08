Palestinci zavrnili dogovor med Izraelom in Združenimi arabskimi emirati

Po objavi dogovora o normalizaciji odnosov so mestno hišo v Tel Avivu osvetlili z zastavami Izraela in Združenih arabskih emiratov.

Po objavi dogovora o normalizaciji odnosov so mestno hišo v Tel Avivu osvetlili z zastavami Izraela in Združenih arabskih emiratov. Foto: Reuters

Nabil abu Rudeineh, tiskovni predstavnik palestinskega predsednika Mahmuda Abasa, je dogovor označil za izdajo islamskega svetišča Al Aksa, Jeruzalema in Palestine. "Palestinci bomo ostali združeni proti temu nepravičnemu koraku in opozarjamo naše arabske brate, naj se ne podvržejo ameriškemu pritisku in naj ne sledijo primeru Združenih arabskih emiratov," je dejal, piše STA.

Poziv k preklicu "sramotnega dogovora"

Dogovor je prav tako označil za korak v smeri uničenja arabske mirovne pobude in od Združenih arabskih emiratov zahteval, naj nemudoma prekličejo ta "sramotni dogovor". Zunanji minister Palestincev Rijad al Maliki je pozneje sporočil, da je predsednik Abas zaprosil ministrstvo, naj nemudoma odpokliče veleposlanika v Združenih arabskih emiratih. Abas je govoril z vodjo Hamasa Ismailom Hanijehom in oba sta se strinjala, da je treba dogovor odločno zavrniti.

Od arabskih držav imata diplomatske odnose z Izraelom trenutno le Egipt in Jordanija. Izrael in Združeni arabski emirati so si diplomatske odnose prizadevali vzpostaviti že nekaj let, državi pa imata gospodarske odnose že več let kljub pomanjkanju formalnega mirovnega sporazuma.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je medtem v New Yorku novico o dogovoru previdno pozdravil z izrazom upanja, da lahko to pripomore k uresničitvi rešitve dveh držav Izraela in Palestine. Tiskovni predstavnik Guterresa Stephane Dujarric je dejal, da generalni sekretar poziva Izraelce in Palestince, naj obnovijo pogajanja v smeri rešitve dveh držav v skladu z resolucijami ZN, mednarodnim pravom in bilateralnimi dogovori, še navaja STA.