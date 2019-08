Otroka, ki sta se zastrupila na jadrnici, zbudili iz kome

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stanje otrok, ki so ju po zastrupitvi z ogljikovim monoksidom na jadrnici pri Hvaru pripeljali v splitsko bolnišnico, je stabilnejše.

Petletnega dečka in 14-letno deklico, ki sta se zastrupila na jadrnici pri Hvaru, so zdravniki v splitskem kliničnem centru zbudili iz umetne kome in zdaj dihata samostojno, je poročal časopis Slobodna Dalmacija, še naprej pa ostajata na oddelku intenzivne nege.

V četrtek so sicer zdravniki sporočili, da imata otroka zaradi vdihavanja ogljikovega monoksida spremembe na možganih, a za zdaj ni znano, za kakšne in kako resne spremembe gre.

