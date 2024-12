Osumljenca za umor direktorja zdravstvene zavarovalnice izročili v New York

Osumljenec za umor direktorja zdravstvene zavarovalnice v ZDA se v četrtek ni upiral zahtevi za izročitev v New York, kamor so ga iz Pensilvanije že premestili. V New Yorku bodo Luigiju Mangioneju sodili tako na državnem kot tudi zveznem sodišču.

26-letnik naj bi 4. decembra sredi Manhattna s streli iz doma narejene pištole ubil direktorja zavarovalnice UnitedHealth Briana Thompsona.

Po umoru naj bi iz mesta z avtobusom pobegnil v Pensilvanijo, kjer so ga 9. decembra prijeli v restavraciji McDonalds. V Pensilvaniji so ga obtožili posedovanja pištole in ponarejenih dokumentov, v New Yorku pa resnejših kaznivih dejanj. Tožilec Manhattna Alvin Bragg je v torek naznanil, da so ga med drugim obtožili naklepnega umora v podporo terorizmu.

Luigi Mangione Foto: Reuters

V četrtek je nato obtožnico proti njemu vložilo še zvezno tožilstvo Manhattna. Mangioneja je med drugim obtožilo zalezovanja in umora z uporabo strelnega orožja, za kar mu grozi smrtna kazen. Zvezni tožilci bodo prišli na vrsto, ko svoje opravijo državni na ravni New Yorka, kjer ni smrtne kazni.