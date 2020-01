Oskrbovance pogorelega doma za starejše premeščajo drugam

Oskrbovance doma za starejše v kraju Andraševec na severozahodu Hrvaške, kjer je v sobotnem požaru umrlo šest ljudi, so začeli premeščati v druge domove na Hrvaškem. Večino od 21 oskrbovancev so že premestili. V državi Hrvaškem se medtem vrstijo kritike zaradi pomanjkljivega nadzora nad domovi za starejše, poroča STA.

"Nekatere so prišli iskat otroci ali sorodniki in jih odpeljali domov, za druge pa bomo organizirali prevoz v Dom za odrasle Lobor-grad," je povedala ravnateljica centra za socialno delo Stanka Erdelja, poroča STA.

Poleg doma v Loborju, kamor so nekateri že prispeli, imajo na razpolago še druge domove. Erdelja je izrazila pričakovanje, da bodo vsi uporabniki doma Zelena oaza preseljeni do konca dneva. Po njenih besedah je najpomembneje, da bodo vsi varovanci preskrbljeni, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Slab nadzor nad domovi

Na Hrvaškem se medtem vrstijo kritike zaradi slabega nadzora nad domovi za starejše. Državna pravobranilka Lora Vidović je v soboto dejala, da je hrvaško vlado in sabor večkrat opozorila na nezadosten nadzor nad družinskimi domovi, kakršen je tudi dom v Andraševcu.

V tovrstnih domovih na hrvaškem je nameščenih več kot 5000 starejših. Leta 2018 so nadzor opravili samo v 13 odstotkih teh domov in v 75 odstotkih odkrili nepravilnosti. Za nadzor nad več tisoč različnimi domovi, vključno s tistimi za starejše, za otroke in za invalide, skrbi zgolj 10 inšpektorjev, je poudarila Vidovićeva.

Bilo jih je najmanj 50, čeprav bi jih bilo lahko največ 20

Za družinske domove sicer velja, da imajo lahko največ 20 stanovalcev, dejansko pa naj bi jih bilo v skupno treh objektih Zelene oaze najmanj 50. Ogenj je v domu izbruhnil v soboto okoli 5. ure. Vzrok požara še ugotavljajo, po neuradnih informacijah pa ga je najverjetneje zanetil električni grelec, še poroča STA.

V skladu za človekove pravice in solidarnost Solidarna menijo, da bi morala odgovornost za požar prevzeti država. Pokazati jo mora s preiskavo vzroka nesreče, podporo družinam žrtev in kaznovanjem odgovornih, tudi tistih v verigi nadzora. To se nanaša na več državnih institucij, med drugim vlado, pristojna ministrstva, sabor in državno pravobranilko, so opozorili.

Niso imeli vseh dovoljenj

Ministrstvo po pisanju Jutarnjega lista v domovih izvaja nadzor, a le ob morebitnih prijavah nepravilnosti. Prijav v primeru Zelene oaze ni bilo. Po poročanju medijev sicer ustanova ni imela vse potrebnih dovoljenj za delo, navaja STA.

V hrvaških domovih za starejše v bližini meje s Slovenijo je tudi veliko slovenskih državljanov. Na slovenskem zunanjem ministrstvu so za STA povedali, da med žrtvami požara ni Slovencev.