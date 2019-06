Orjaški zemeljski plaz zasul cesto in odnesel avtomobile #video

Na spletu in družbenih omrežjih so se pojavili pretresljivi posnetki, ki prikazujejo, kako je orjaški zemeljski plaz v provinci Fujian na jugovzhodu Kitajske zasul cesto in odnesel avtomobile. Plaz se je sprožil zaradi velike količine dežja in poplav, ki je v minulih dneh zajel južni del države.