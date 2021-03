Okužena potnica iz BiH je z avtobusom prišla vse do Nemčije

Nemški mejni policisti so v soboto zavrnili vstop avtobusu iz BiH, na katerem je bila s koronavirusom okužena potnica. Ta je sicer že v BiH pokazala pozitiven test, a so jo kljub temu spustili na avtobus. Brez težav je prečkala hrvaško in slovensko mejo, zapletlo se je šele tik pred vstopom v Nemčijo.

Iz prevozniškega podjetja Kantić Touristik so sporočili, da njihovi vozniki pred vstopom na avtobus zahtevajo PCR test, ki jim ga je potnica tudi pokazala. Za hrvaški spletni portal Index.hr so pojasnili, kaj je šlo narobe.

"Test je bil preveden v nemški jezik, diagnoza pa je bila napisana v latinskem jeziku. Ker vozniki niso razumeli, da je test pozitiven, so potnico spustili na avtobus. Ta je skupaj s preostalimi potniki brez problema prečkala hrvaško in slovensko mejo. Šele nemški mejni organi so ugotovili, da je test pozitiven," so po poročanju Indexa sporočili iz podjetja Kantić Touristik.

Potnica je bila nemudoma odstranjena iz avtobusa, ki so ga zadržali na meji. Vsem potnikom, ki niso imeli prijavljenega bivališča v Nemčiji, so zavrnili nadaljevanje poti v BiH.

V prevozniškem podjetju so napovedali tožbo zoper neodgovorno potnico. Foto: STA

V BiH se je moralo vrniti 21 potnikov

Bosansko prevozniško podjetje je zagotovilo nov avtobusni prevoz, ki je 38 potnikov odpeljalo proti načrtovanim destinacijam v Nemčijo. Preostalih 21 potnikov pa se je moralo vrniti nazaj v BiH.

V podjetju so zgroženi nad ravnanjem potnice, ki je neodgovorno ogrožala življenje 60 potnikov, dveh voznikov, vseh mejnih policistov in carinikov. Proti njej so napovedali tožbo.

"Zdravstvena ustanova, ki je izvedla testiranje, je prav tako ravnala neodgovorno. Zaposleni so okuženi ženski zgolj vročili test, ne da bi ji pri tem predstavili nadaljnje postopke ravnanja," so po poročanju Indexa še sporočili iz podjetja Kantić Touristik.