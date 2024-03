Ogromna luknja sredi Rima pogoltnila dva avtomobila #video

Sredi ulice v jugovzhodnem delu Rima se je v četrtek odprla ogromna vrtača in pogoltnila dva avtomobila, poročajo italijanski mediji. Fotografije in videoposnetki so se hitro razširili po družbenih omrežjih. K sreči med incidentom na ulici ni bilo ljudi.

#Roma, voragine in via Sestio Menas: recuperati con l'autogru i veicoli finiti a 13 metri di profondità. Evacuato in via precauzionale, dopo sopralluogo tecnico dei #vigilidelfuoco, un condominio nella vicina via Attilio Labeone [#28marzo 15:00] pic.twitter.com/THsxDQGqcx — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 28, 2024

V zgodnjih jutranjih urah se je v četrtek v rimski četrti Quadraro odprla luknja s premerom in globino okoli deset metrov in posrkala dva avtomobila, ki sta bila parkirana na tem mestu.

Službe za nujno pomoč ne poročajo o žrtvah, lokalni policisti in gasilci pa so hitro po incidentu zaprli cesto in zavarovali ogroženo območje v četrti.

Large sinkhole swallows two cars in Rome.



Local police said no injuries were reported as a result of the incident.https://t.co/i6duDEmLrO pic.twitter.com/W5SHDqKlGZ — Sky News (@SkyNews) March 28, 2024

Obsežna izkopavanja in gradbena dela

V večjih italijanskih mestih so takšni dogodki pogosti in v Rimu se to ni zgodilo prvič. Konec februarja je ogromna vrtača tudi v Neaplju v južni Italiji pogoltnila več avtomobilov v prometni soseski. Eden od razlogov je starost italijanske prestolnice, kjer izkopavanja in gradbena dela potekajo že sto let.

Februarja 2018 je na ulici Via Livio Andronico v rimskem okrožju Balduina malo pred 18. uro po lokalnem času nastal pravi kaos:

A massive sinkhole in Rome swallowed cars and forced evacuations https://t.co/SSymAkuOK7 pic.twitter.com/9kqKv5hN6U — CNN International (@cnni) February 15, 2018

To pa so prizori iz Neaplja pred tremi leti: