Pred bolnišnico se je odprla ogromna luknja #video

Ogromno luknjo na parkirišču pred bolnišnico so opazili zgodaj zjutraj in obsega okrog 500 kvadratnih metrov in je vsaj 15 metrov globoka. Takoj zjutraj so območje pregledale pristojne službe in na srečo nihče ni bil poškodovan. Luknja naj bi "pogoltnila" le nekaj avtomobilov.

Po poročanju italijanskih medijev se je zjutraj iz luknje kadilo, do nastanka luknje pa naj bi prišlo po nočni eksploziji. Zaradi izpada elektrike so morali evakuirati oddelek s covidnimi bolniki v bližnji bolnišnici Del Mare.

Vodja intervencije Ennio Aquilino je za SkyTG24 dejal, da bi lahko do udora prišlo zaradi velike količine padavin v zadnjem obdobju.