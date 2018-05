Odstopil glavni inšpektor agencije za jedrsko energijo IAEA

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek uresničil svojo predvolilno obljubo. Foto: Reuters

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek uresničil svojo predvolilno obljubo in kljub pozivom zavezniških držav sporočil, da se ZDA umikajo iz iranskega jedrskega sporazuma, ki so ga ZDA leta 2015 podpisale skupaj z Veliko Britanijo, Francijo, Nemčijo, Rusijo in Kitajsko. Hkrati je napovedal vnovično uvedbo sankcij proti Teheranu.

Po svetu so se nato začele vrstiti pobude za spoštovanje sporazuma, preostale podpisnice pa so zagotovile svojo nadaljnjo zavezanost.

IAEA je v sredo znova potrdila, da Iran izpolnjuje svoje zaveze. Generalni direktor IAEA Yukiya Amano je ob tem ponovil, da je v okviru sporazuma "Iran deležen najstrožjega jedrskega preverjanja na svetu".