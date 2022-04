Od plačanih kazni v svoj žep pospravil več kot sto tisoč evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je začel preiskavo proti 55-letnemu policistu s Policijske postaje Belišće. Sumijo ga, da je med letoma 2013 in 2021 zase zadržal za več kot 831 tisoč kun, kar je 109.790 evrov plačanih kazni za prekrške, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Osumljeni policist je bil od 1. januarja 2013 do 26. marca 2021 v Belišću, Valpovu in Osijeku odgovoren za prevzem denarnih kazni, predajo denarja v državni proračun Republike Hrvaške in evidentiranje potrdil o izdanih kaznih. Prevzel je 1,9 milijona kun, kar je 250 tisoč evrov, od tega pa zase zadržal najmanj 831.178 kun.

Vnesel je neresnične podatke

Da bi prikril svoje nezakonito početje, je v uradne evidence ministrstva za notranje zadeve vnesel neresnične podatke o zneskih plačanih denarnih kazni in času njihovega plačila oziroma neresnične podatke na zadolžnih obrazcih za kazni za prekrške.

Poleg tega je ob rednih letnih inventurah med letoma 2013 in 2020 na inventurni seznam vnesel neresnične podatke o stanju zalog obrazcev in s svojim podpisom overil vnesene podatke.

V zaključne zapisnike o opravljenih inventurah je vnesel neresnične podatke o skupnem plačilu in zalogah obrazcev ter takšno dokumentacijo predstavil članom inventurne komisije. Ti so zapisnike overili, ne da bi posumili o resničnosti navedenih podatkov, so sporočili z Uskoka.