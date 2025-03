Ob nadaljevanju ameriških napadov hutijevci znova nad letalonosilko Harry S. Truman

Jemenski hutijevci so danes sporočili, da so že četrtič v 72 urah napadli ameriško floto v Rdečem morju na čelu z letalonosilko Harry S. Truman. Pred tem je osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom) potrdilo, da nadaljujejo operacije proti upornikom v Jemnu. Med drugim naj bi pozno v torek napadli območje mesta Sada na severu države.

Hutijevci, ki od leta 2023 v znak podpore Palestincem v Gazi napadajo ladje zaveznikov Izraela v Rdečem morju in Adenskem zalivu, so danes sporočili, da so z manevrirnimi raketami in brezpilotnimi letalniki četrtič v zadnjih 72 urah napadli ameriško floto v Rdečem morju na čelu z letalonosilko Harry S. Truman.

Pred tem je Centcom potrdil, da ameriške sile izvajajo "neprekinjene operacije proti hutijevskim teroristom, ki jih podpira Iran", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa so se namreč zavezale, da bodo napade na položaje jemenskih upornikov nadaljevale, dokler ti ne bodo prenehali napadati ladij na območju in s tem negativno vplivati na svetovno gospodarstvo.

Hutijevci vztrajajo pri podpori Palestincev

Po navedbah medijev, povezanih s hutijevci, so ameriške sile pozno v torek napadle območje mesta Sada na severu Jemna, ki velja za zibelko hutijevskega gibanja.

Skupina je sicer odločena, da ameriški napadi ne bodo zamajali njene podpore Palestincem v Gazi. "Agresija ZDA ne bo odvrnila neomajnega in borbenega Jemna od izpolnjevanja verskih, moralnih in humanitarnih dolžnosti do palestinskega ljudstva," so še sporočili danes.