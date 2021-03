Novo: To cepivo proti koronavirusu je učinkovito tudi pri najstnikih

Klinične študije so pokazale, da je cepivo proti koronavirusu, ki sta ga razvila ameriški farmacevtski velikan Pfizer in njegov nemški partner BioNTech, 100-odstotno učinkovito in varno pri otrocih, starih od 12 do 15 let, so danes sporočili iz obeh podjetij.

V prihodnjih tednih bosta podjetji zaprosili za izredno odobritev cepiva za mlade v ZDA in EU. Kot so dodali, pričakujejo, da se bo cepljenje te starostne skupine začelo pred novim šolskim letom.

Pfizer in BioNTech bosta te podatke predložila regulatorjem v EU in ZDA "v upanju, da bomo to starostno skupino začeli cepiti pred začetkom naslednjega šolskega leta", je dejal Albert Bourla, generalni direktor ameriškega farmacevtskega giganta, piše STA.

Rezultati so pokazali 100-odstotno učinkovitost

Generalni direktor nemškega laboratorija BioNTech Ugur Sahin meni, da so rezultati za otroke od 12 do 15 let "zelo spodbudni glede na trende, opažene v zadnjih tednih glede širjenja" britanske različice virusa.

Rezultati v tretji fazi kliničnih raziskav, v katerih je sodelovalo 2260 mladostnikov v ZDA, so "pokazali 100-odstotno učinkovitost in močan imunski odziv," so sporočili iz podjetij.

Tako v ZDA kot v EU je cepivo Pfizer/BioNTecha odobreno za uporabo pri osebah, starejših od 16 let.

V naslednjem tednu nova testiranja

Prejšnji teden sta BioNTech in Pfizer začela klinične študije pri otrocih v starostni skupini od pet do 11 let. Prihodnji teden pa naj bi začeli raziskavo v skupini otrok, starih od dve do pet let.

BioNTech je v torek sporočil, da letos pričakuje proizvodnjo 2,5 milijarde odmerkov cepiva, kar je 25 odstotkov več, kot je bilo prvotno napovedano.