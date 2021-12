Novi avstrijski kancler vztraja pri koncu zaprtja javnega življenja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi avstrijski kancler Karl Nehammer je na svoji prvi novinarski konferenci kot kancler danes zagotovil, da se bo zaprtje javnega življenja v Avstriji zaradi pandemije covid-19 prihodnji teden končalo, kot je bilo predvideno. Odprto po njegovih besedah ostaja vprašanje, na kakšen način bo to potekalo ter kakšni bodo nadaljnji ukrepi.

Pri prihodnjih protikoronskih ukrepih bo avstrijska vlada po kanclerjevih besedah delovala "previdno, kot je le mogoče". Pri tem je Karl Nehammer kot primer "pomembnega dejavnika" omenil uporabo zaščitnih mask FFP2.

Poudaril je, da je med ljudmi čutiti, da je odprtje pomembno, saj gre za to, da zaslužijo sredstva za življenje. Pomembni so poleg tega tudi nadzor in sankcije v primeru nespoštovanja sprejetih ukrepov, je še dejal, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Nehammer je izpostavil tudi pomen skupnega in odločnega boja proti novemu koronavirusu, s cepljenjem proti covid-19 pa se je mogoče, kot je dejal, izogniti novim zaprtjem javnega življenja. Podprl je tudi stališče ministra za zdravje Wolfganga Mücksteina, ki se je zavzel, da bi dodatne omejitve za necepljene še naprej veljale tudi po koncu zaprtja javnega življenja.

Odločitev naj bi sprejeli v sredo

Avstrijski minister za zdravje sicer tudi zagovarja stališče, da lahko posamezne zvezne države sprejmejo lastne rešitve za zajezitev okužb z novim koronavirusom.

Predsednik avstrijske gospodarske zbornice Harald Mahrer na drugi strani meni, da bi moralo po koncu zaprtja javnega življenja namesto previdnega odpiranja slediti "odprtje za vse panoge".

Odločitev o novih protikoronskih ukrepih v Avstriji naj bi sprejeli v sredo na srečanju med avstrijsko vlado ter deželnimi glavarji posameznih avstrijskih dežel.

V Avstriji se je 22. novembra začelo zaprtje javnega življenja, ki bi moralo po predhodnih napovedih trajati do 13. decembra.

V Avstriji v zadnjih dneh beležijo bistven upad števila novih okužb z novim koronavirusom. Sedemdnevna incidenca okužb na sto tisoč prebivalcev se je v času zaprtja skoraj prepolovila, in sicer z več kot tisoč na trenutno približno 600 okužb. Razmere v avstrijskih bolnišnicah sicer še vedno ostajajo napete, a so stabilne.