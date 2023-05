Nove grožnje na več beograjskih OŠ. Učence so nemudoma poslali domov.

Več beograjskih osnovnih šol je zjutraj prejelo obvestilo o podtaknjenih bombah. Prejeli so jih v osnovnih šolah v Novem Beogradu, na Kotežu in v Obrenovcu. Staršem so naročili, naj otroci ne pridejo v šolo, tiste, ki so že bili tam, pa so poslali domov, poroča Blic.

Da so prejeli obvestilo o nastavljeni bombi, so za Blic potrdili v osnovni šoli Drinka Pavlović. Starše so takoj obvestili, naj otrok ne vodijo v prvo izmeno. Ta šola je bila sicer zadnje dni v središču pozornosti zaradi odstopa ravnateljice zaradi nasilja v šoli.

Poleg te šole so o postavljenih bombah poročali še iz osnovnih šol Vasa Pelagić na Kotežu, Branko Ćopić na Vidikovcu in Starina Novak v Knez Danilovi ulici v samem središču Beograda, v šoli Vuk Karadžić ter v osnovnih šolah 20. oktober in Kneginja Milica v Novem Beogradu, poročajo beograjski mediji. Otroke, ki so že bili v šoli, so nemudoma poslali domov.

Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki otrok, ki zapuščajo šole.

Obvestilo o bombi so prejeli tudi v srednjih šolah, in sicer na Drugi beograjski gimnaziji na Zelenem vencu in zemunski gimnaziji ter srednji zdravstveni šoli na Zvezdari.

Poročilo o bombi je prispelo tudi na Osnovno šolo Jelena Ćetković na Zvezdari, enako so potrdili na zdravstveni šoli na Zvezdari, pa tudi na zemunski gimnaziji.

Tudi v občini Obrenovac so danes zjutraj ob 5.15 na elektronske naslove več osnovnih šol v Obrenovcu prejeli anonimne prijave o eksplozivnih napravah.

Zaradi zagotavljanja varnosti učencev in zaposlenih je do konca policijske kontrole vstop v šole prepovedan.