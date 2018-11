Nove floridske volilne zmešnjave naj bi bilo konec do torka

Na Floridi se je v četrtek končalo ponovno strojno preštevanje glasovnic z vmesnih volitev in neuradni rezultati potrjujejo zmagi republikanskih kandidatov za zvezni senat in guvernerja Floride.

Zaradi majhne razlike med kandidatoma za senat pa je odrejeno še ročno preštevanje spornih glasovnic.

Zavrnjene glasovnice bodo preverili še enkrat

Državni zakon Floride določa, da je treba v primeru, ko je razlika med kandidatoma manjša od pol odstotka, zagnati stroje in ponovno prešteti vse glasovnice. Če je razlika manjša od 0,25 odstotka pa je potrebno do nedelje opraviti še ročno štetje vsega, kar je sporno. Gre za glasovnice, ki so jih stroji zavrnili in jih bodo do nedelje preverjale komisije, v katerih bodo člani vseh kampanj.

Strojno preštevanje glasovnic je neuradno potrdilo, da je republikanec Ron DeSantis v tekmi za guvernerja države prejel 33.684 glasov več od demokrata Andrewa Gilluma, kar je 0,41-odstotna razlika in pomeni, da ročno štetje spornih ali nejasnih glasovnic ni potrebno.

Republikanec Rick Scott pa je v tekmi za zvezni senat prejel 12.562 glasov več od Nelsona oziroma 0,15 odstotka. Na vmesnih volitvah je bilo na Floridi oddanih okrog 8,2 milijona glasovnic.

Težave naj bi bile zaradi kvarjenja strojev za štetje

Večina od 67 volilnih okrožij Floride je svoje delo opravila v skladu z zakonom in uspešno do roka, ki se je iztekel v četrtek popoldne po krajevnem času, izvedla strojno štetje. Zapletlo se je pri okrožju Broward, ki je menda za dve minuti zamudilo z oddajo rezultata, in okrožju Palm Beach, kjer vlada popolna zmeda.

Po zakonu bi morali tako za obe okrožji, ki sta zamudili rok, obveljati rezultati, ki so bili ugotovljeni pred ponovnim strojnim preštevanjem glasovnic, ob tem da se kot vsepovsod drugje ponovno preverjajo in preštevajo sporne glasovnice.

Vendar pa je Nelson v četrtek na državnem sodišču vložil tožbo proti okrožju Palm Beach in državnemu sekretarju Floride z zahtevo, da se vse glasovnice okrožja Palm Beach posebej ročno pregledajo in preštejejo, ker so se stroji med preštevanjem nenehno in sproti kvarili ter prihajali do različnih rezultatov.

Spremembe niso pričakovane

Florido bo, ko bodo v torek potrjeni rezultati, skoraj zagotovo še naprej vodil republikanec. Namesto Scotta, ki se namesto Nelsona najverjetneje seli v Washington, bo to DeSantis.

Republikanci bodo imeli v zveznem senatu po novem najmanj 52 sedežev proti 47 demokratskim. Konec meseca bo še drugi krog posebnih volitev v Misisipiju, kjer skoraj ni nobenega dvoma v zmago republikanske kandidatke proti demokratu in končno razmerje bo 53 proti 47 v korist republikancev.