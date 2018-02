Nov krvavi napad v Siriji. V enem dnevu ubitih skoraj sto civilistov.

Obstreljevanje, spopadi in smrtne žrtve območje Vzhodne Gute pri Damasku spreminjajo v mesto duhov. Foto: Reuters

Vzhodna Guta je eno od zadnjih območij v bližini Damaska, ki ga nadzorujejo sirski uporniki.

V zadnjem času so sile sirskega predsednika Bašarja Al Asada okrepile napade na to območje in ga redno obstreljujejo, v kratkem pa bodo na območju sprožile tudi kopensko ofenzivo.

V enem samem dnevu ubitih sto ljudi, med žrtvami tudi otroci

V zadnjih dneh je bilo v Vzhodni Guti ubitih že več sto ljudi. Po podatkih prostovoljne organizacije Sirske bele čelade je bilo v ponedeljek ubitih več kot sto civilistov, med njimi tudi najmanj 20 otrok.

Združeni narodi so v ponedeljek ostro obsodili obstreljevanje, katerega tarče so civilisti, in zahtevali, da se to nemudoma konča.

Kot so opozorili, gre za nesmiselno človeško trpljenje, ki poslabšuje že tako grozljiv humanitarni položaj za skoraj 400 tisoč prebivalcev Vzhodne Gute.