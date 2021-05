Norveški strokovnjaki proti uporabi cepiv AstraZenece in Johnsona & Johnsona

Norveški strokovni odbor, ki ga je norveška vlada vzpostavila za oceno cepiv proti novemu koronavirusu podjetij AstraZenece in Johnsona & Johnsona, odsvetuje njuno uporabo zaradi tveganja redkih, a resnih stranskih učinkov.

"Ne priporočamo uporabe vektorskih adenovirusnih cepiv v nacionalnem programu cepljenja," je danes sporočil vodja odbora Lars Vorland ob izročitvi poročila norveškemu ministru za zdravje Bentu Hoieju.

Nezaželeni učinki

"To je seveda zaradi resnih neželenih učinkov, ki so jih ugotovili pri majhnem delu ljudi, cepljenih s temi cepivi," je dodal zdravnik.

Da ne bi upočasnili kampanje cepljenja, pa odbor priporoča, da bi bili cepivi ljudem na voljo na prostovoljni podlagi.

Odvečno cepivo bi podarili drugim državam

Minister za zdravje Hoie je povedal, da bodo preučili poročilo, kot tudi podobno priporočilo Norveškega inštituta za javno zdravje (FHI) ter na njem utemeljili končno odločitev. Poudaril je še, da strokovni odbor sicer ocenjuje, da sta obe cepivi varni in učinkoviti proti novemu koronavirusu

Če se bodo dokončno odločili, da bodo cepivi opustili, pa bodo odmerke podarili drugim državam, je pojasnil.

Pet primerov

Priporočilo, da se cepivi opustita, je po njegovi oceni povezano tudi z relativno sproščenimi razmerami na Norveškem, kjer je stopnja okužb z novim koronavirusom nizka, množično cepljenje pa dobro poteka tudi brez omenjenih dveh vektorskih cepiv.

Na Norveškem so med 134 tisoč cepljenimi z AstraZeneco do sredine marca ugotovili pet primerov hude tromboze − od tega tri smrtne primere − med relativno mladimi, ki so bili do takrat dobrega zdravja. Še en cepljen pa je umrl zaradi možganske krvavitve.

Zato je vlada 11. marca ustavila uporabo cepiva AstraZenece, da bi stranske učinke dodatno preučila.

Cepili več milijonov ljudi

Na Norveškem, ki ima 5,4 milijona prebivalcev, se je proti novemu koronavirusu doslej z vsaj enim odmerkom cepilo 1,5 milijona ljudi, z dvema pa pol milijona. Večino so cepili s Pfizerjevim cepivom. Cepijo tudi s cepivom Moderne, ki je prav tako cepivo mRNA.

Evropska agencija za zdravila in Svetovna zdravstvena organizacija sicer uporabo obeh cepiv še naprej priporočata, ker njune koristi odtehtajo tveganje.