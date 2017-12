Nizozemski novinar novega veleposlanika ZDA ujel na laži #video

Nizozemski novinar je nedavno osmešil novega ameriškega veleposlanika Peta Hoekstra, ko ga je vprašal o njegovih spornih izjavah, da na Nizozemskem obstajajo območja, na katera si tudi policija ne upa. Veleposlanik je sprva to označil za lažne novice, ob predložitvi dokazov pa je osramočen trdil, da ni nikoli uporabil izraza lažne novice.

Novinar Wouter Zwart je novega ameriškega veleposlanika v intervjuju prosil za komentar njegovih izjav iz leta 2015 o islamskih skrajnežih na Nizozemskem. Hoekstra je takrat med drugim dejal, da v državi obstajajo območja, na katera si niti policija ne upa, in da zažigajo politike.

"To je napačna trditev. Temu bi rekli lažne novice, tega nisem nikoli rekel," je Hoekstra zatrdil novinarju v videoposnetku, ki je že zakrožil po spletu.

Novinar s posnetkom dokazal drugače

Vendar je imel Zwart pripravljen posnetek z vsebino teh spornih izjav. Veleposlanik je takrat izjavil, da na Nizozemskem vlada kaos, da zažigajo avtomobile in politike ter da obstajajo območja, na katera si tudi policija ne upa. Osramočeni veleposlanik je po ogledu posnetka spremenil svoje mnenje, a je vztrajal, da v intervjuju ni uporabil izraza lažne novice, piše nemška tiskovna agencija dpa.

"Tega nisem označil za lažne novice, danes nisem uporabil teh besed. Ne, mislim, da jih nisem," je zatrdil Hoekstra.

Hoekstra je rojen na Nizozemskem, a se je kot otrok preselil v ZDA. V decembru so ga imenovali za ameriškega veleposlanika na Nizozemskem, pred tem pa je bil 18 let, do leta 2011, predstavnik republikancev v kongresu.