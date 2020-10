Nizozemec premagal Jazbeca v tekmi za položaj v ECB

Elderson, član uprave nizozemske centralne banke, bo 14. decembra na položaju nasledil Luksemburžana Yvesa Merscha. Mandat traja osem let in ga je nemogoče podaljšati. Svet EU bo priporočilo za imenovanje Eldersona predvidoma formalno sprejel v torek, zaradi covida-19 po pisnem postopku. Novega člana po priporočilu Sveta EU ter posvetovanju z Evropskim parlamentom in ECB na koncu imenujejo voditelji članic EU. A to so formalnosti, presenečenj ni pričakovati, saj ima glavno besedo evroskupina, piše STA.

Drugi slovenski kandidat, ki mu ni uspelo

Izvršilni odbor ECB, ki ga sestavljajo predsednik, podpredsednik in štirje člani, je odgovoren za dnevne posle osrednje denarne ustanove evrskega območja, uresničevanje denarne politike območja skupne valute in pripravo srečanj sveta ECB. Svet ECB sicer sestavlja šest članov izvršilnega odbora in guvernerji nacionalnih centralnih bank članic območja evra.

Člani izvršilnega odbora so trenutno predsednica ECB, Francozinja Christine Lagarde, podpredsednik, Španec Luis de Guindos, Irec Philip Lane, Luksemburžan Mersch, Italijan Fabio Panetta in Nemka Isabel Schnabel. Za položaj, ki ga je leta 2012 zasedel Mersch, se je sicer potegoval tudi bivši slovenski minister Mitja Gaspari, poleg Španca Antonia Sainza de Vicune. Jazbec je tako drugi slovenski kandidat, ki mu v tekmi za ta položaj ni uspelo.

Evroskupina danes na virtualnem zasedanju, na katerem Slovenijo zastopa minister Andrej Šircelj, med drugim razpravlja tudi o usklajevanju pri pripravah nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost v okviru novega 750-milijardnega sklada za spoprijem Evrope s pandemijo.