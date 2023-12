Nevsakdanji dogodek med plavalci: kita so se lahko dotaknili #video

Trenutek, ki so ga z brezpilotnim letalnikom ujeli na videoposnetek, prikazuje, kako okoli 12 plavalcev na plaži Port Beach priplava do tega ogromnega sesalca in se ga dotakne.

Mnogi, ki so kita videli, so povedali še, da so zaskrbljeni za zdravje in varnost ogromnega kita zaradi njegove nenavadne bližine plaži.