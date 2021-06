Nevsakdanja luknja grozi bližnjim stanovalcem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nenavadna luknja, ki se je pojavila minulo nedeljo, je na ogled privabila množico ljudi. Z mehiškega ministrstva za obrambo so že sporočili, da naj se prebivalci in kmetje tega območja izogibajo.

Lokalni aktivisti in neprofitna civilna društva domnevajo, da bi bil lahko vzrok za nastanek te gromozanske vrtače prekomerno izkoriščanje vodonosnikov na tem območju. Vodonosniki so podzemne shrambe vode, ki bi jih lahko izkoriščali v industrijskih parkih, so še opozorili aktivisti. Lokalne oblasti niso razkrile nobenih podrobnosti.

Luknja sredi polja je široka šestdeset in globoka petnajst metrov. Foto: Reuters