Netanjahu ob prihodu na sodišče zavrnil očitke o korupciji

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes prišel na sodišče v Jeruzalemu, kjer se začenja sodni proces, v katerem mu sodijo zaradi korupcije. Netanjahu je ob prihodu na sodišče spet zavrnil vse očitke, obtožnico pa je označil za izmišljotino. V Jeruzalemu so medtem potekale demonstracije podpornikov in nasprotnikov Netanjahuja.

Izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu je ob prihodu na okrožno sodišče dejal, da prihaja z visoko dvignjeno glavo. 70-letni premier, ki je obtožen podkupovanja, prevare in zlorabe zaupanja, je spet zanikal kazniva dejanja, ki mu jih očitajo, obtožbe pa je označil za smešne. Policiji in državnemu tožilstvu je očital, da so si obtožnico proti njemu izmislili. Zahteval je tudi prenos sojenja v živo, poroča STA.

V Izraelu prvič vložili obtožnico proti aktualnemu premierju

Netanjahu je na sodišče prišel v spremstvu varnostnikov, v sodno dvorano pa je stopil skupaj s svojimi odvetniki in z zaščitno masko na obrazu. Za sojenje premierju bodo pristojni trije sodniki, ki naj bi zaslišali več kot 300 prič. Predsedujoča sodnica Rivka Feldman-Friedman ima po navedbah tujih medijev že izkušnje s sojenji v zvezi s korupcijo. Sodelovala je že v odboru sodnikov, ki so leta 2015 obsodili Netanjahujevega predhodnika, nekdanjega izraelskega premierja Ehuda Olmerta.

V primeru, da bo spoznan za krivega, Netanjahuju grozi do deset let zapora. Sojenje bi lahko sicer trajalo mesece ali celo leta. Foto: Reuters

Prvi dan sodnega procesa bodo Netanjahuja seznanili z obtožnico, sam pa bo moral potrditi, da je razumel njeno vsebino. Med drugim mu očitajo vplivanje na medije, sumljive posle s podjetji in sprejemanje luksuznih daril od poslovnežev v zameno za usluge. To je prvič v zgodovini Izraela, da so obtožnico vložili proti aktualnemu premierju. V primeru, da bo spoznan za krivega, Netanjahuju grozi do deset let zapora. Sojenje bi lahko sicer trajalo mesece ali celo leta.

Pred začetkom sodnega procesa vodil prvo skupno sejo vlade

Izraelsko ministrstvo za pravosodje je ta teden odločilo, da se bo moral Netanjahu ob začetku sodnega procesa osebno pojaviti na sodišču. To je utemeljilo z navedbo, da je treba zagotoviti zaupanje javnosti v pošten sodni proces. Pred sodiščem se je danes zbralo več sto ljudi, šlo je tako za podpornike kot za nasprotnike Netanjahuja. Protestniki so se zbrali tudi pred Netanjahujevo rezidenco v središču mesta.

Le nekaj ur pred začetkom sodnega procesa je Netanjahu skupaj s svojim novim političnim partnerjem Benijem Gancem, ki zaseda položaj obrambnega ministra, vodil prvo skupno sejo vlade. "Ta vlada zastopa celoten izraelski narod," je dejal Netanjahu. Kot eno najpomembnejših nalog vlade, ki je zaprisegla pred enim tednom, je izpostavil boj proti novemu koronavirusu. Na današnji seji so odločali tudi o sestavi različnih odborov, med drugim tudi varnostnega kabineta, poroča STA.