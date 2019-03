Ekstremna poteza ameriških oblasti? Mladim, ki niso cepljeni, prepovedali v šole in na avtobuse

Na vzhodni obali ZDA se že od lanskega oktobra soočajo z najhujšo epidemijo ošpic v celotni ameriški zgodovini. Največ primerov so zabeležili v New Yorku in okrožju Rockland, ki leži severno od mesta. Lokalne oblasti so zaradi vedno več potrjenih primerov okužb odločile za ostre preventivne ukrepe. Mlajšim od 18 let, ki niso cepljeni, so prepovedali tudi vstop v šole, cerkve in avtobuse.

V okrožju Rockland severno od New Yorka so od lanskega oktobra do danes zabeležili 153 potrjenih primerov ošpic. Zaradi epidemije, ki traja že 26 tednov in se bo v ameriško zgodovino vpisala kot najdlje trajajoča epidemija ošpic, so se lokalne oblasti odločile tudi za ostre preventivne ukrepe. Mlajši od 18 let, ki niso cepljeni proti ošpicam, po poročanju CNN namreč ne smejo vstopiti v javne prostore.

Oblasti si želijo zajeziti najhujšo epidemijo ošpic v zgodovini ZDA

Predstavniki oblasti pravijo, da si ne želijo kaznovati ljudi, temveč zgolj doseči, da prebivalci sledijo pravilom. "Vse želimo spodbuditi, da bi naredili prave korake, da zaustavimo epidemijo. Zavedamo se, da je ta ukrep ekstremno neobičajen. Ne verjamemo, da so ga uvedli že kje drugje po državi," je glede prej omenjene prepovedi dejal predstavnik lokalnih oblasti John Lyon.

Predstavnik nacionalnega centra za nadzor bolezni in preventivo Jason McDonald je ob tem sporočil, da veljavno pravo zdravstvenim oblastem daje avtoriteto, da kot odziv na epidemijo uvedejo široke nadzorne ukrepe.

Lokalne oblasti kot enega od ukrepov za zajezitev epidemije priporočajo tudi cepljenje. Foto: Reuters

Pristojni sicer navajajo, da tudi tokratna epidemija ne bo trajala neskončno, a opozarjajo na nevarnost za javno zdravje. "Zdaj je pravi čas, da sprožimo alarm, da zagotovimo, da vsak ukrepa tako, da zaščiti sebe in svoje sosede, za zdravje in varnost vseh nas," je bil jasen prvi mož okrožja Ed Day.

Mlajšim od 18 let, ki niso cepljeni, prepovedali v šole in na avtobuse

Javni prostori, v katerim se je mlajšim od 18 let, ki niso cepljeni, od torka prepovedano zadrževati, med drugim vključujejo sinagoge, cerkve, šole, restavracije, trgovine in avtobuse. Iz prepovedi so izvzeti otroci, ki še niso popolnoma cepljeni proti ošpicam, ker so premajhni, ukrep pa prav tako ne velja za ljudi, ki so starejši od 18 let.

Lokalne oblasti se namreč zavedajo, da ljudem ne morejo preprečiti, da ne bi hodili na delo. Odrasle, ki niso cepljeni, kljub temu spodbujajo, naj razmislijo tudi o možnosti cepljenja. Za mlade, ki prepovedi ne bodo upoštevali, sta zagrožena šestmesečna zaporna kazen in plačilo globe v višini 500 dolarjev.

"Nočemo preganjati ljudi in jih oglobiti. Poskušamo jih spodbuditi, da se cepijo," je poudaril Lyon.Ob epidemije so v okrožju zabeležili okoli 17 tisoč primerov cepljenj. Lokalne oblasti priznavajo, da se nekateri inšpektorji srečujejo tudi z izjemnim odporom prebivalcev, a poudarjajo, da je ogrožena celotna skupnost.

Z ošpicami se borijo tudi v New Yorku

Z obsežnim izbruhom ošpic se srečujejo tudi v največjem mestu na ameriški vzhodni obali. V New Yorku so od lanskega oktobra zabeležili 181 primerov okužb. Epidemija se je po navedbah pristojnih začela, ko se je necepljeni meščan okužil med obiskom Izraela, v domovino pa se je nato vrnil z ošpicami.

Epidemija je v Velikem jabolku doslej prizadela predvsem judovske soseske. Na ravni zvezne države so od oktobra zabeležili 345 primerov, na nacionalni ravni pa so v ZDA letos zabeležili 314 primerov ošpic, ki so jih sicer čez lužo uradno odpravili že leta 2000.