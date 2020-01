Nemški vojaki nadaljujejo z urjenjem Kurdov v Iraku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška vojska je po nedavnem umiku iz Iraka zaradi napetosti med ZDA in Iranom danes ponovno začela uriti kurdske sile v Iraku.

Kot so pojasnili v nemški vojski, je odločitev o ponovnem začetku urjenja v Erbilu sprejel glavni štab vojaškega zavezništva pod vodstvom ZDA proti skrajni skupini Islamska država skupaj z mednarodnimi partnerji. V osrednjem Iraku je urjenje iraške vojske še vedno prekinjeno, poroča STA.

Nemška vojska in ostale vojske zavezništva so se odločile za umik iz Iraka potem, ko so ZDA v začetku leta v zračnem napadu na bagdadsko letališču likvidirale poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde Kasema Solejmanija. Iran je v odgovoru z raketami napadel vojaška oporišča v Iraku.

Slovenski vojaki v Irak predvidoma februarja

Iz Erbila so se v začetku januarja vrnili tudi slovenski vojaki. Naslednji kontingent Slovenske vojske naj bi bil v Irak predvidoma napoten februarja oziroma ko se bo znova začelo usposabljanje iraških vojakov.