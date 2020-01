Cerar za čimprejšnjo vrnitev naših vojakov v Irak

"Glede na trenutne varnostne razmere v regiji in prisotnost vseh drugih zaveznikov se je minister Cerar zaradi verodostojnosti Slovenije v zavezništvu zavzel za čimprejšnjo zagotovitev vnovične prisotnosti naših vojakov inštruktorjev v Erbilu," so za STA pojasnili na ministrstvu za zunanje zadeve.

Odziv ministrstva za obrambo

Ministrstvo za obrambo se je že odzvalo. Povedali so, da so vojaki že pripravljeni na odhod. Predvidena ponovna selitev naših enot na Bližnji vzhod bo najpozneje 1. februarja.

"Ta komunikacija je stalna in ni nobenih posebnosti. Zadevo bomo izvedli, kot je načrtovano," je pojasnila državna sekretarka za obrambo Nataša Dolenc, povedala pa je še, da obrambni sistem deluje normalno.

Razlogi za evakuacijo

Zaradi napetosti med Iranom in ZDA je bilo stanje v Erbilu izjemno nevarno. Iran je namreč z raketnim napadom na tamkajšnje letališče ogrozil tudi slovenska življenja. Naši vojaki so se na evakuacijo pripravljali skupaj z nemškimi, ti pa so naposled ostali na območju napada. Razmere so se po njihovem mnenju takrat že dovolj umirile.