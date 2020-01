Zaradi napada Irana ameriški vojaki z možganskimi poškodbami

ZDA so tretjega januarja v Iraku ubile vodjo iranske revolucionarne garde in po nekaterih ocenah drugega človeka Irana generala Kasema Solejmanija. Iran je na to odgovoril z balističnimi raketami in napadel dve vojaški bazi v Iraku, kjer so nastanjeni ameriški in drugi zavezniški vojaki.

Trump: Vojaki imajo glavobole, nič resnega

Ameriški predsednik Donald Trump je po napadu zatrdil, da ni bil ubit ali ranjen noben ameriški vojak. Prejšnji teden pa je Pentagon sporočil, da se zaradi travmatičnih poškodb v bolnišnici zdravi 11 ameriških vojakov. Trump je na svetovnem gospodarskem forumu v Davosu dejal, da je slišal, da imajo vojaki "glavobole in še nekaj drugih stvari, ampak, da ne gre za nič resnega".

V petek pa je tiskovni predstavnik Pentagona Jonathan Hoffman medijem povedal, da se zaradi travmatične poškodbe možganov zdravi 34 vojakov. Osem vojakov so poslali na nadaljnje zdravljenje v ZDA, devet vojakov pa ostaja na zdravljenju v Nemčiji. 17 vojakov naj bi se medtem že vrnilo na vojaško dolžnost.

V Iraku tudi slovenski vojaki

Iran je z balističnimi raketami napadel dve vojaški bazi v Iraku, Asad in Erbil. V zadnji so bili nastanjeni tudi slovenski vojaki. Šest vojakov, pripadnikov 3. kontingenta Slovenske vojske, je bilo tam v okviru mednarodne misije Neomajna odločenost, po napadu Irana pa so se vrnili v Slovenijo.