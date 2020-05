Nemški politiki opozarjajo na nevarnost radikalizacije protestov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški politiki vseh barv so danes opozorili, da bi bili lahko vse množičnejši protesti proti omejitvenim ukrepom zaradi epidemije novega koronavirusa ugoden teren za radikalizacijo, tudi skrajne desničarske ideologije. Minuli konec tedna je v nemških mestih proti omejitvam protestiralo več tisoč ljudi.

"Zatiskanje oči in molk ne pomagata," je dejala vodja koalicijskih socialdemokratov (SPD) Saskia Eksens. Po njenih besedah je zdaj čas za aktiven upor proti zagovornikom teorij zarot in skrajnim skupinam, ki poskušajo izkoristiti trenutne razmere. "Mi sami moramo pokazati, da smo bojeviti demokrati," poroča Deutsche Welle, ki ga povzema STA.

Tudi krščanski demokrati (CDU) so opozorili na možnost, da bi lahko skrajneži izkoristili proteste za promocijo radikalnih ideologij. "Skrajnežem ne bomo dovolili, da bi krizo zaradi koronavirusa zlorabili kot platformo za svojo protidemokratično propagando," je dejal generalni sekretar CDU Paul Ziemiak. Dodal je, da mora vlada resno jemati pomisleke ljudi, vendar pa "moramo nenehno ukrepati proti tistim, ki podžigajo skrbi državljanov s teorijami zarote in dajejo v obtok lažne novice".

Politiki lutke v rokah Billa Gatesa in Georgea Sorosa?

Vodja poslanske skupine Zelenih Konstantin von Notz pa je dejal, da je pomembno, da ljudje ohranijo pravico do demonstriranja, vendar pa je treba ustaviti govorjenje, da so "vsi politiki lutke v rokah Billa Gatesa in Georgea Sorosa", navaja STA.

V liberalni stranki FDP medtem poskušajo zmanjšati škodo, ki jo je povzročil vodja stranke v zvezni deželi Turingija Thomas Kemmerich z udeležbo na protestu minuli konec tedna, na katerega je prišel brez obvezne zaščitne maske. Kemmerich, ki je februarja sprožil pravi politični potres, ko je bil izvoljen za ministrskega predsednika Turngije z glasovi skrajne desničarske Alternative za Nemčijo, a je že naslednji dan odstopil, se je danes znova soočil s pozivi k odstopu, poročanje Deutsche Welle povzema STA.

V desničarski AFD pa so protestnikom stopili v bran. "V delujoči demokraciji ni treba govoriti, da lahko državljani mirno izrazijo svoje nasprotovanje ukrepom vlade na ulicah," je dejal vodja poslanske skupine stranke Alexander Gauland.

V SDP so poleg tega opozorili, da protestniki in zagovorniki teorij zarote podpihujejo nasilje nad novinarji in policijo. Skupina skrajnih desničarjev je minuli konec tedna v Dortmundu napadla skupino novinarjev, podobna napada pa sta se v začetku meseca zgodila tudi v Berlinu, poročanje Deutsche Welle še povzema STA.