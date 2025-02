Našli trupli dveletne deklice in petletnega fantka

Po odkritju treh trupel v Neumarku v Vogtlandu v zvezni deželi Saška policija domneva, da je 55-letni moški ubil dva otroka in nato še sebe. To so sporočili preiskovalci v Zwickauu, piše nemški medij Welt.

Policijo obvestili prek številke za klic v sili

Po obvestilu priče prek policijske številke za klic v sili so policisti zjutraj v stanovanjski stavbi in na pripadajočem posestvu v okrožju Schönbach našli tri mrtve ljudi, 55-letnega Nemca in dva otroka – dveletno deklico in petletnega otroka.

Stavba, v kateri so našli trupla Foto: Guliverimage

Po besedah ​​tiskovnega predstavnika policije so policiste na kraj dogodka, kjer so našli trupla, poklicali ob 8.30. Na kraju zločina so strokovnjaki policijske uprave Zwickau in urada državne kriminalistične policije, še piše Welt.