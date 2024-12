Ruske sile so danes nad Ukrajino po navedbah Kijeva izstrelile več kot sto dronov. V napadu z brezpilotnikom na mesto Ternopil na zahodu Ukrajine je umrl en človek, trije so bili ranjeni, so sporočile lokalne oblasti. Nemški kancler Olaf Scholz pa je danes nenapovedano obiskal Ukrajino, kjer je Kijevu napovedal dodatno vojaško podporo v boju proti ruski agresiji v vrednosti 650 milijonov evrov.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



10.34 Rusija z več kot sto droni nad Ukrajino, na zahodu države smrtna žrtev

9.26 Scholz na obisku v Ukrajini napovedal dodatno vojaško pomoč

10.34 Rusija z več kot 100 droni nad Ukrajino, na zahodu države smrtna žrtev

V mestu Ternopil, ki se nahaja več kot 360 kilometrov zahodno od prestolnice, je umrl 45-letni moški, medtem ko so še tri stanovalce stavbe odpeljali v bolnišnico, je sporočila policija.

Kot so dodali, je na po napadu izbruhnil požar, v katerem je bilo poškodovanih približno dvajset stanovanj in bližnja izobraževalna ustanova, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah ukrajinskih letalskih sil je Rusija Ukrajino napadla s skupno 110 brezpilotniki, tudi šahed iranske izdelave.

Po njihovih navedbah so sistemi zračne obrambe sestrelili 52 dronov, med drugim nad kijevsko regijo, kjer je bilo po navedbah novinarjev AFP slišati več eksplozij. 50 brezpilotnikov je izginilo z radarja in so jih verjetno onesposobili z elektronskimi obrambnimi sistemi.

Rusija in Ukrajina sta v zadnjih tednih okrepili čezmejne napade z droni in raketami. Ukrajina je nedavno na Rusijo izstrelila ameriške in britanske rakete dolgega dosega, Moskva pa je v odgovor nad ukrajinsko mesto Dnipro izstrelila novo vrsto balistične rakete.

Rusija je zadnji zračni napad izvedla ravno v času, ko je nemški kancler Olaf Scholz z vlakom prispel v Kijev in napovedal dodatno vojaško podporo Berlina Ukrajini v višini 650 milijonov evrov.

9.26 Scholz na obisku v Ukrajini napovedal dodatno vojaško pomoč Gre za njegov drugi obisk v Kijevu. Foto: Reuters

Scholz je ob prihodu v Kijev, kamor je pripotoval z vlakom, na omrežju X zapisal, da želi z obiskom izraziti solidarnost z Ukrajino, ki se "junaško bojuje proti neusmiljeni ruski agresorski vojni". "Rad bi poudaril, da bo Nemčija ostala največja podpornica Ukrajine v Evropi," je dodal Scholz, ki se bo danes med drugim srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Gre za njegov drugi obisk v Kijevu od začetka vojne februarja 2022. Junija istega leta se je tja odpravil skupaj s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in takratnim italijanskim premierjem Mariom Draghijem. Še pred tem je ukrajinsko prestolnico obiskal tik pred izbruhom vojne.

Kakšno vojaško pomoč vsebuje najnovejši paket nemške pomoči, še ni znano.

Prejšnji teden je Nemčija zvezi Nato ponudila možnost namestitve sistemov zračne obrambe patriot na Poljskem, teden pred tem pa Ukrajini v novi pošiljki namenila več deset oklepnikov, artilerijo in brezpilotna letala.

Nemčija je druga največja obrambna podpornica Ukrajine za ZDA. Glede na velikost gospodarstev pa države v severni in vzhodni Evropi Ukrajini namenjajo več.