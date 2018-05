Nemška policija v lovu za "nacistično babico"

A notorious German Holocaust denier dubbed the 'Nazi grandma' fails to turn up for her prison sentence https://t.co/0FpRNANtwz — dpa international (@dpa_intl) May 6, 2018

Sodišče je Haverbeckovo zaradi podpihovanja sovraštva na dve leti zapora obsodilo avgusta lani.

89-letnica bi se morala preteklo sredo zglasiti v zaporu na prestajanju kazni. Ker ni prišla tja v roku, je tožilstvo v petek pooblastilo policijo, da izvede vse potrebno za privedbo obsojenke na prestajanje kazni. Policija mora sedaj izslediti Haverbeckovo in jo prepeljati v zapor. Zaenkrat je še niso aretirali.

Med sojenjem je večkrat zatrjevala, da je Auschwitz laž

Haverbeckova, ki namerava kandidirati na evropskih volitvah 2019 na listi skrajno desne stranke Desnica, je bila v preteklosti že nekajkrat obsojena zaradi zanikanja holokavsta. Lani so jo obsodili zaradi več prispevkov v desničarski reviji Stimme des Reiches (Glas rajha), v katerih je zanikala, da bi do holokavsta sploh kdaj prišlo.

Med sojenjem je večkrat zatrjevala, da je Auschwitz laž, da to nacistično koncentracijsko taborišče med drugo svetovno vojno na poljskem ozemlju ni bilo uničevalno taborišče, ampak zgolj delovno.

V Nemčiji je zanikanje holokavsta - množičnega poboja Judov in drugih neželenih skupin ljudi med drugo svetovno vojno - kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena kazen do petih let zapora.