Nemirom v Angliji ni videti konca: danes načrtujejo več kot 30 protestov

V Združenem kraljestvu so danes v povezavi z nemiri in izgredi, ki so izbruhnili po napadu z nožem, tri osebe obsodili na zaporne kazni od 20 mesecev do treh let. Nemirom sicer še ni videti konca, saj danes načrtujejo več kot 30 protestov, zato je policija za potrebe odziva na morebitne nove izgrede vpoklicala dodatnih šest tisoč policistov.

Tri moške so danes obsodili zaradi sodelovanja v izgredih v Merseysidu. Oseminpetdesetletnega moškega, ki je napadel policista, so obsodili na tri leta zapora, preostala dva pa na 30 in 20 mesecev zapora, poroča britanski BBC.

Skrajno desničarske skupine danes načrtujejo demonstracije na več kot 30 lokacijah, pri čemer bi njihove glavne tarče lahko bili odvetniki za priseljevanje in stavbe, v katerih bivajo prosilci za azil, so ob sklicevanju na objave na Telegramu poročali britanski mediji. V pričakovanju novih izgredov je po navedbah vlade v pripravljenosti dodatnih šest tisoč policistov.

V Belfastu napaden 15-letnik

V Belfastu je bil medtem v torek napaden 15-letnik, ki je dobil lažje poškodbe obraza. Policija napad obravnava kot zločin iz sovraštva. Šest ljudi so aretirali.

Protestom in izgredom, ki že več dni potekajo v Združenem kraljestvu, je botroval nedavni napad z nožem v obmorskem mestu Southport, v katerem je 17-letnik ubil tri deklice, več otrok pa ranil. Do zdaj so po podatkih policije aretirali več kot 425 ljudi, najmanj 120 so jih obtožili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.