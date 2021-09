Nemčija: vodilna kandidata pred volitvami še zadnjič nagovorila podpornike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilna kandidata za novega kanclerja Nemčije, Armin Laschet in Olaf Scholz, sta danes še zadnjič pred nedeljskimi volitvami stopila pred podpornike. Glede na zadnje ankete bi lahko socialdemokrat (SPD) Scholz za las premagal krščanskega demokrata (CDU) Lascheta, temu pa je podporo danes znova izrazila odhajajoča kanclerka Angela Merkel.

"Tu gre za vašo prihodnost, prihodnost vaših otrok in prihodnost vaših staršev," je Angela Merkel v Aachnu dejala v podporo Arminu Laschetu, ki ga je označila za gradnika mostov.

Medtem ko ima Laschet zadnji dogodek pred volitvami v rojstnem Aachnu, se njegov glavni tekmec Olaf Scholz danes mudi v svoji domači zvezni deželi Brandenburg.

Olaf Scholz, Laschetov največji tekmec Foto: Reuters

Rast podpore Zelenim, a ne dovolj za kanclersko mesto

Kanclerska kandidatka Zelenih Annalena Baerbock pa je kampanjo že sklenila. Po začetnem navdušenju zdaj njeni stranki napovedujejo tretje mesto na volitvah, s tem pa Baerbockova nima več veliko možnosti, da bi postala kanclerka. Bo pa stranka glede na ankete okrepila svojo podporo izpred štirih let in verjetno igrala pomembno vlogo pri sestavljanju koalicije.

Veliko volivcev še vedno neodločenih

Čeprav je do volitev še manj kot dan, številni nemški volivci ostajajo neodločeni, zato je težko predvideti, kakšna bo končna porazdelitev glasov v nedeljo zvečer. Zaradi razdrobljenosti glasov opazovalci ugibajo, da bo nova koalicija najverjetneje sestavljena iz treh strank. Če bi zmagala SPD, bi to lahko pomenilo tudi koalicijo z Zelenimi in Levico, pred čimer pa svarijo pri CDU.

Foto: Reuters

Ravno danes je generalni sekretar CDU Paul Ziemiak znova posvaril pred levo koalicijo. Za časnik Stuttgarter Zeitung je dejal, da bi lahko ob zmagi SPD v parlament prišlo tudi okoli 50 članov podmladka SPD, ki veljajo za pripadnike levega krila socialdemokratov.

Na drugi strani je generalni sekretar SPD Lars Klinbeil ocenil, da je konservativna unija po 16 letih Merklove zlomljena in da je prišel čas, da gre v opozicijo.