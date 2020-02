Nemčija se pripravlja na orkan, ki naj bi državo dosegel v nedeljo in povzročal resne težave predvsem v prometu. Pričakujejo močan veter s sunki do 120 kilometrov na uro.

"To bo nevarno," je danes po pisanju STA dejal Andreas Friedrich z nemškega urada za meteorologijo.

Zamude in odpovedi tudi na železnicah

Orkan Sabine naj bi resno vplival na cestni in železniški promet predvsem na severu in zahodu Nemčije. Nemške železnice so potnikom odsvetovale potovanja med nedeljo in torkom, pričakujejo številne zamude in odpovedi.

V gorah bo veter pihal s hitrostjo tudi do 170 kilometrov na uro

Po napovedih bo orkan prišel z Atlantskega oceana in v nedeljo okoli poldneva zadel severozahodno Nemčijo s sunki vetra okoli 120 kilometrov na uro. Počasi se bo premikal proti jugu in dosegel Bavarsko v noči na ponedeljek. Po Friedrichovem mnenju bo takrat najbolj nevarno, saj zaradi srečanja z zimsko fronto pričakujejo močan veter. Ponekod, predvsem v gorah, bi lahko izmerili sunke vetra s hitrostjo do 170 kilometrov na uro, še poroča STA.

V ponedeljek zvečer se bo vreme umirilo

Sabine bo s seboj prinesla tudi močno deževje in nevihte. Vreme naj bi se umirilo v ponedeljek zvečer oziroma v torek, piše STA.